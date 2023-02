Die Kooperation bringt Criteo bereits im ersten Jahr der fünfjährigen Zusammenarbeit Vorteile

LTIMindtree, ein global operierender Anbieter von Technologieberatungsleistungen und digitalen Lösungen, meldete heute den Abschluss eines mehrjährigen Kooperationsvertrags. Dieser versetzt das gewerbliche Medienunternehmen Criteo in die Lage, seine geschäftliche Agilität, seine IT-Servicequalität und die Skalierbarkeit zu verbessern.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird LTIMindtree durchgängige IT-Serviceleistungen bereitstellen, um die weltweite Betriebstätigkeit von Criteo in allen Funktionen zu unterstützen. Dazu zählen der Support für die Microsoft Azure Cloud-Umgebung von Criteo, die Entwicklung einer einheitlichen Datenplattform und die Bereitstellung von Endnutzerdiensten für Servicedesk, Außendienst, Gerätetechnik und Enterprise Service Management.

"Die Ausstattung von Criteo mit modernen IT-Systemen und -Funktionen ist nach wie vor eine der wichtigsten Prioritäten in der schnelllebigen Wirtschaft", so Beatrice Mabille, Vice President des Bereichs Internal IT von Criteo. "Wir freuen uns darauf, unsere strategische Kooperation mit LTIMindtree fortzusetzen."

"Wir sind sehr erfreut, als erster strategischer IT-Outsourcing-Partner von Criteo an der Weiterentwicklung des Unternehmens beteiligt zu sein", so Sudhir Chaturvedi, President und Executive Board Member von LTIMindtree. "Ein erfolgreiches erstes Jahr unserer Kooperation bekräftigt die Stärke unserer branchenführenden Fach- und Digitalkompetenzen, die Criteo dabei unterstützen, höheren Mehrwert, Innovationen und nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen."

