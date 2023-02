Die Digital Experience Testing Cloud von LambdaTest ermöglicht Unternehmen, Omnichannel-Erfahrungen auf einer maßgeschneiderten, robusten und skalierbaren Infrastruktur zu testen

LambdaTest, die führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, hat die Einführung einer Cloud für digitale Erfahrungstests für Unternehmen angekündigt. Das Angebot wird es Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Dazu wird eine erstklassige 360-Grad-Testausführungs- und Orchestrierungsplattform in Verbindung mit aufschlussreichen Testanalysen und anpassbaren Bereitstellungsoptionen zur Verfügung gestellt.

Laut dem Best-Practice-Bericht von Forrester mit dem Titel "Optimize Your Digital Experience To Compete For Customers" (Optimieren Sie Ihre digitale Erfahrung im Wettbewerb um Kunden): "Egal, wie tief Ihre Marke heute in das Leben der Kunden eingebettet ist, wenn die Erwartungen nicht mehr erfüllt werden, ist es für Kunden einfach, morgen zu einem Wettbewerber zu wechseln. Da das Verhältnis von digitalen zu nicht-digitalen Kundeninteraktionen weiter zunimmt, werden sich sowohl die digitalen Kundenerfahrungen als auch die Daten, die Unternehmen darüber sammeln, in einer Weise entwickeln, die erkenntnis- und kundenorientierte Organisationen herausfordern und belohnen wird."

Unternehmen auf der ganzen Welt sind bestrebt, dem wachsenden Bedarf digital nativer Kunden gerecht zu werden. Dies bedeutet, dass Entwickler ständig daran arbeiten, Kunden eine qualitativ hochwertige Erfahrung zu bieten, während Anwendungen sich laufend ändern. Ein solches Hochdruckszenario erfordert schnelles Entwickler-Feedback, um eine höhere Veröffentlichungsgeschwindigkeit zu erreichen. Die Durchführung von Tests stellt jedoch eine bedeutende Hürde dar, da Unternehmen auf herkömmliche Cloud-basierte Testausführungsplattformen angewiesen sind, die langsam, anfällig und instabil sind oder sie sind auf eine interne Infrastruktur angewiesen, die schwer zu warten, zu erweitern und zu skalieren ist.

Mit der Digital Experience Testing Cloud von LambdaTest können Unternehmen zwischen Cross-Browser-Tests (live und automatisiert), realen Gerätetests (live und automatisiert), visuellen Regressionstests und OTT-App-Tests auswählen und auf diese Weise sicherstellen, dass das gesamte Spektrum der Omnichannel-Optionen abgedeckt ist. Darüber hinaus übernehmen intelligente Workflows wie automatische Gruppierung, automatische Wiederholung und Fail-Fast-Techniken, die von der Test-Cloud angeboten werden, die Schwerarbeit, sodass sich Tester und Entwickler auf die Erstellung von Tests konzentrieren können.

Unternehmen können ihren Bereitstellungsmodus wählen mandantenfähig, dedizierte Cloud oder vor Ort. Um das Ganze abzurunden, haben Unternehmen Zugriff auf zentralisierte Testanalysen und Einblicke, in denen alle Testausführungsdaten vereinheitlicht sind und eine sorgfältig informierte Entscheidung ermöglichen.

Die Digital Experience Testing Cloud fügt sich mit über 120 Integrationen nahtlos in die CI/CD-Pipeline ein, in Kategorien wie Kommunikation, Fehlerverfolgung, Testmanagement, Testerstellung und Automatisierung. Außerdem ist LambdaTest nach den Standards SOC 2 Typ II, ISO 27001, ISO 27017 und ISO 27701 zertifiziert und konform mit GDPR, CCPA und HIPAA.

"Laut Gartners Market Guide for Digital Experience Monitoring werden "bis 2026 mindestens 60 der I&O-Führungskräfte Digital Experience Monitoring nutzen, um die Leistung von Anwendungen, Diensten und Endpunkten aus der Benutzerperspektive zu erfassen, gegenüber weniger als 20 im Jahr 2021". Dies macht deutlich, wie zentral die digitale Erfahrung für Unternehmen geworden ist. Die LambdaTest Cloud-Plattform zum Testen digitaler Benutzererfahrungen bietet eine umfassende Lösung für moderne Unternehmen, um ihre Testerfahrung weiterzuentwickeln und so die Benutzerfreundlichkeit und Leistung von Web- und Mobilanwendungen zu verbessern, um ihrer digital nativen Kundschaft eine erstklassige digitale Erfahrung zu bieten." sagte Asad Khan, Mitbegründer und CEO von LambdaTest.

"Was wir Unternehmen versprechen, ist direkt und einfach unsere hyperskalierbare Digital Experience Testing Cloud wird die digitale Autobahn für die Testausführung sein und mit den Entwicklungsarbeiten einhergehende Unterbrechungen und Komplikationen reduzieren, schnelleres Feedback gewährleisten und sich positiv auf die Freigabe- und Markteinführungsgeschwindigkeit auswirken. So erreicht die Testausführung das digitale Zeitalter!" fügte er hinzu.

Kürzlich hielt Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft, die Eröffnungsrede auf dem Microsoft Future Ready Technology Summit 2023 in Bengaluru, wo er sagte: "LambdaTest leistet für die Testautomatisierung das, was Kubernetes für die Container-Orchestrierung geleistet hat es schafft die nächste Stufe der Effizienz rund um die Testautomatisierung, damit sich die Leute wirklich auf das Testen konzentrieren können statt auf die Testorchestrierung."

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lambdatest.com/enterprise

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine führende Test-Cloud für digitale Erfahrungen, die Entwicklern und Testern dabei hilft, Code schneller bereitzustellen. Mehr als 10.000 Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern verlassen sich für ihren Testbedarf auf LambdaTest.

Die LambdaTest-Plattform bietet eine sichere, skalierbare und aufschlussreiche Testorchestrierung für Kunden an verschiedenen Punkten ihres DevOps-CI/CD-Lebenszyklus:

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps in über 3000 verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemumgebungen durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden, Prüfraster in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache rasend schnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://lambdatest.com

