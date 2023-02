Fintiv, eine führende Mobile-Commerce-Plattform, die Zahlungen, Kundenbindungsprogramme und mobiles Marketing an einem Ort vereint, hat sich mit Geoswift zusammengetan, einem Unternehmen für Zahlungstechnologie mit großer Erfahrung im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr in Asien, um digitale Überweisungszahlungen nach Asien über die vielseitigen mobilen Geldbörsen von Fintiv zu ermöglichen.

Die Partnerschaft stellt den Kunden von Fintiv die einzigartigen Möglichkeiten zur Verfügung, Zahlungen von Person zu Person oder von Unternehmen zu Unternehmen in China, Indien und vielen anderen asiatischen Ländern direkt von einem Wallet-Konto aus zu tätigen. Mit der überragenden geografischen Reichweite von Geoswift über seine "GeoRemit"-Produktlinie kann sich die Zahlungsplattform von Fintiv nun mit einer großen Anzahl inländischer Banken oder mobiler Wallets in asiatischen Ländern und Territorien verbinden. So können beispielsweise Zahlungen sofort sowohl an die UnionPay-Debit-/Kreditkarten als auch an die Alipay-Wallets von Empfängern in China angeboten werden.

"Wir sind stolz darauf, die Partnerschaft mit Geoswift als Teil unseres globalen Netzwerks für digitale Währungen bekannt zu geben, und freuen uns sehr, unsere Reichweite auf China und Hongkong auszuweiten. Die Plattform von Geoswift mit der Technologie von Fintiv zu unterstützen und gleichzeitig unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, Zahlungen und Überweisungen in Yuan und Hongkong-Dollar zu tätigen, ist von strategischem Vorteil", sagte David Hanna, Vorstandsvorsitzender von Fintiv.

"Geoswift und Fintiv teilen eine unerschütterliche Entschlossenheit, die Welt zu einem mobileren und verbundeneren Ort zu machen. Diese Zusammenarbeit wird den Kunden eine außergewöhnliche digitale Zahlungserfahrung mit großem Komfort und Effizienz gewähren, um mit Familien, Freunden oder Unternehmen in Übersee in Verbindung zu treten", sagte Raymond Qu, Gründer und CEO von Geoswift.

Über Fintiv

Fintiv ist ein weltweit führender Anbieter von mobilen Zahlungen und digitalem Banking und hat bereits über 75 Ökosysteme in mehr als 35 Ländern für Kunden mit mehr als 1,5 Milliarden Verbrauchern eingerichtet. Sie sind ebenfalls ein Pionier im Bereich der mobilen Technologie, da sie Anfang der 2000er Jahre die erste mobilen Wallets in den USA eingeführt haben, was zu einem explosiven Wachstum führte und 2015 den Status eines Unicorns erreichte. Im gleichen Zeitraum baute das Unternehmen eines der bedeutendsten und wichtigsten Patentportfolios weltweit auf und verwaltet nun über 150 Patente. Fintiv betreibt mehrere Tochtergesellschaften, die digitale Zahlungen, Handels- und Bankdienstleistungen anbieten.

Über Geoswift

Geoswift ist ein innovatives, globalisiertes Unternehmen für Zahlungstechnologien, das sich auf den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr in Asien spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 ist der Name Geoswift ein Synonym für reibungslose grenzüberschreitende Geldflüsse in der ganzen Welt. Geoswift ist ein führender Anbieter von autorisierten Zahlungsdiensten in den USA, Großbritannien und China und bietet globale Acquiring- und Issuing-Funktionen für wichtige Finanzinstitute. Geoswift ist weithin bekannt für seine firmeneigenen Technologien, sein umfassendes Wissen über globale und lokale regulatorische Anforderungen, seine starken Bankennetzwerke und seine globalen Aktivitäten. Geoswift stellt Unternehmen jeder Größe eine maßgeschneiderte Lösung für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr aus einer Hand zur Verfügung. Darüber hinaus führt Geoswift in ganz China mehrere Geschäfte für den Geldwechsel durch. Geoswift verfügt neben seiner Zentrale in Vancouver über regionale Niederlassungen in Peking, Hongkong, Shanghai, San Francisco, London, Singapur und Shenzhen und bietet seinen Kunden weltweit Zahlungslösungen an.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Geoswift.com oder Fintivtech.com.

