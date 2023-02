Die Branchenauszeichnungen würdigen Innovationen in Bereichen wie Laser, Biomedizin, Quantentechnologie, AR/VR/MR, Sensoren sowie Kameras und Bildgebung

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, hat gestern den neuen Optik- und Photonikprodukte mit den höchsten Bewertungen die branchenorientierten Prism Awards verliehen. Beim Galaabend während der SPIE Photonics West mit Champagner-Toast aus Anlass des 15. Jahrestags der Prism Awards wurde eine Galerie der bisherigen Preisträger und ein Video mit den Prism-Highlights aus den letzten eineinhalb Jahrzehnten gezeigt.

The 2023 SPIE Prism Awards: The evening's winners and presenters celebrate their successes and 15 years of photonics innovations. (Photo: Business Wire)