DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Februar

=== 07:00 NL/TomTom NV, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Jahresergebnis 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Jahresergebnis *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,7 zuvor: 49,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 49,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 50,4 1. Veröff.: 50,4 zuvor: 49,2 10:00 DE/ING Deutschland, BI-PK 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV 10:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 50,7 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,2 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 49,3 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 48,0 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 49,9 *** 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+22,4% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/+27,1% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis *** 14:10 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei ECB Industry Outreach event on Climate-related and Environmental Risk *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +187.000 gg Vm zuvor: +223.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 44,7 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,6 Punkte zuvor: 49,6 Punkte 17:10 DE/Bundeskanzler Scholz, PK mit italienischer Ministerpräsidentin Meloni *** - DE/Pkw-Neuzulassungen, Januar *** - EU/Gipfeltreffen EU-Ukraine - DE/SPD Hessen, Bekanntgabe der Spitzenkandidatur für Landtagswahl - EU/Ratingüberprüfungen für Norwegen (Fitch); Ukraine (Fitch); Ungarn (Fitch); Dänemark (Fitch); Griechenland (Fitch); Lettland (Moody's); Luxemburg (S&P); ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 03, 2023 00:03 ET (05:03 GMT)

