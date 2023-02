The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.02.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2023



ISIN Name

DE000RLP0439 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013

CH0367013981 BQUE CANT.GENEVE 17-UND.

CH0399198396 DT.BANK 18/23 SF

DE000A2G9HT2 SPK.PFORZH.CALW PF P14

XS1759603761 PROSEGUR 18/23

CH0200252838 LGT BANK 2023

US05964TAQ22 BCO SAFRA 18/23 REGS

ES0440609313 CAIXABANK 16-23

XS1767087940 ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR

