HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3901/ Christian von Banhans, der dieser Tage den virtuellen Mobilfunker Spusu beim Going to market in UK begleiten darf und 2015 beim M&A-Deal eines Unternehmen aus dem börsennotierten Telefonica-Konzern federführend beteiligt war, ist mein letzter Gast in Season 4. Wir sprechen über eine Jugend in London (Christians Vater war Topmanager bei der Erste Group in London), über Vorlieben für Mathematik und Telekommunikation und natürlich auch ausführlich über Spusu bzw. wie Spusu mit Multiconnect zusammenhängt. Christian erzählt über Spusu Italien und die geplanten Massnahmen in UK und ich hole auch weit in Richtung Sport aus, ist doch Spusu als Sponsor omnipräsent, zB am Tag der ...

