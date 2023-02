DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das US-Stellenwachstum dürfte im Januar weiter an Schwung verloren haben, doch der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der vielen Krisen und der rasanten Zinserhöhungskampagne der Fed immer noch erstaunlich robust. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten im Januar gegenüber dem Vormonat um 187.000 (Dezember: 223.000) zugenommen hat. Die Arbeitslosenquote soll auf 3,6 (3,5) Prozent steigen. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein Plus von 0,3 (0,3) Prozent. Im Jahresvergleich wird eine Lohnsteigerung von 4,3 (4,6) Prozent prognostiziert. In den USA ist die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr trotz der Sorge vor einer bevorstehenden Rezession relativ niedrig geblieben. Ein Grund ist die niedrige Erwerbsquote. Es gibt viele Gründe, warum Menschen dazu neigen, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, aber ein wichtiger Grund ist die alternde Bevölkerung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/TomTom NV, Jahresergebnis

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q

08:00 DE/Hawesko Holding AG, Jahresergebnis

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Jahresergebnis

10:00 DE/ING Deutschland, BI-PK

10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV

10:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, HV

11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/K+S AG, Jahresergebnis

- DE/SMA Solar Technology AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 49,5 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,7 zuvor: 49,9 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 50,4 1. Veröff.: 50,4 zuvor: 49,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 50,7 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,2 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 49,3 11:00 Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+22,4% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/+27,1% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 48,0 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 49,9 - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +187.000 gg Vm zuvor: +223.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 44,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,6 Punkte zuvor: 49,6 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.532,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.166,25 -0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 12.646,50 -1,6% Nikkei-225 27.509,46 +0,4% Schanghai-Composite 3.263,76 -0,7% Hang-Seng-Index 21.638,59 -1,5% +/- Ticks Bund -Future 139,39 -1 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.509,19 +2,2% DAX-Future 15.596,00 +1,9% XDAX 15.547,59 +1,9% MDAX 29.808,92 +3,3% TecDAX 3.335,98 +4,4% EuroStoxx50 4.241,12 +1,7% Stoxx50 3.843,78 +0,2% Dow-Jones 34.053,94 -0,1% S&P-500-Index 4.179,76 +1,5% Nasdaq-Comp. 12.200,82 +3,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 139,40 +224

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start etwas leichter gesehen. Nach den jüngsten kräftigen Gewinnen scheint nicht nur eine Verschnaufpause fällig, aus den USA kommen auch durch die bank enttäuschende Ergebnisse der großen US-Technikunternehmen Amazon, Apple und Alphabet, sowie auch von Qualcomm und im Autosektor von Ford. Dazu steht der US-Arbeitsmarkt auf der Agenda, vor dem sich Anleger traditionell gerne eher zurückhalten, weil er als sehr wichtig für die geldpolitischen Erwägungen der US-Notenbank gilt. Ein etwas schwächerer Arbeitsmarktbericht könnte nach Einschätzung von Stephen Innes von Spi-Assetmanagement positiv an der Börse aufgenommen werden, sofern er nicht deutlich die Erwartung verfehlt und Rezessionsängste auslöse.

Rückblick: Sehr fest - Die geldpolitischen Entscheidungen der EZB sowie der US-Notenbank sorgten für Kauflaune. Die Zinserhöhungen entsprachen den Markterwartungen. Zudem wurden in beiden Fällen die begleitenden Aussagen als eher taubenhaft interpretiert. Die Berichtssaison erreichte einen ersten Höhepunkt. Publicis (+6,4%) stellte dabei für 2023 ein unerwartet hohes Wachstum in Aussicht. Electrolux brachen dagegen um 9,2 Prozent ein. Der schwedische Haushaltsgerätehersteller lasse die Dividende für 2022 ausfallen und habe im Ausblick auf 2023 mehr Negatives als erwartet angeführt, hieß es. Telecom Italia (+9,5%) wurden getrieben von einem unverbindliches Angebot von KKR für das Festnetzgeschäft. Leichter schlossen ABB (-2,8%) nach der Vorlage des Geschäftsberichts, ebenso Roche (-2,6%). Der Schweizer Pharmakonzern hat beim Umsatz die Markterwartung erreicht, ist nach Aussage aus dem Handel allerdings wegen einer etwas schwächeren Marge beim Gewinn knapp an der Erwartung vorbeigeschrammt. Der Ausblick auf 2023 klinge etwas schlechter als erwartet.

DAX/MDAX/TECDAX

Hausse - Deutsche Bank (-6,5%) gaben trotz insgesamt starker Geschäftszahlen kräftig nach. Unter anderem stieg der Gewinn auf das höchste Niveau seit 15 Jahren. Die Mittelfristziele bis 2025 wurden aber lediglich bestätigt. Bemängelt wurde von Analysten, dass die Bank im Gegensatz zu den europäischen Wettbewerbern trotz guter Kapitalausstattung keinen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Das schwache Kapitalmarktumfeld bescherte der Deutsche-Bank-Tochter DWS (-4,3%) 2022 einen unerwartet deutlichen Gewinnrückgang. Der bestätigte Ausblick wurde im Handel als ambitioniert eingestuft. Die stark sinkenden Marktzinsen nach den Notenbanken-Kommentaren stützten den Immobiliensektor. Für Vonovia ging es um 8,6 Prozent nach oben, für Aroundtown sogar um 13,8 Prozent. Siemens Healthineers (+8,9%) profitierten nach dem Quartalsbericht von positiven Analystenkommentaren, die sich mehr auf die Zukunftsaussichten bezogen. Mit sehr starken Zahlen glänzte Infineon (+8%). Das Unternehmen stehe aufgrund seiner Auto-Orientierung besonders stark da und werde nicht von den Problemen der Hersteller konsumnaher Produkte wie PCs geplagt, hieß es. Entsprechend habe Infineon die Jahresprognose leicht angehoben. Im MDAX legten Siltronic nach der Quartalszahlenvorlage 7,8 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften nachbörslichen Geschäft berichtete eine Händlerin von Lang & Schwarz. Der Markt sei bei erhöhten Umsätzen weiter nach oben gelaufen, auffällige Einzelbewegungen habe es nicht gegeben.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Nach den Kursgewinnen vom Vortag in Reaktion auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank ging es weiter aufwärts, nachdem auch von der Bank of England und der EZB keine falkenhaften Störfeuer kamen. Der Dow wurde gebremst vor allem vom Minus von United Health von über 5 Prozent und Merck & Co (-3,2%) nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick. Dagegen legten die als besonders zinssensitiv geltenden Nasdaq Indizes weiter stark zu. Haupttreiber waren hier Meta Platforms (+23,3%), nachdem die Facebook-Mutter zu den Quartalszahlen angekündigt hatte, ihren Aktienrückkauf um 40 Milliarden Dollar aufzustocken.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,11 -1,7 4,12 -31,2 5 Jahre 3,50 -2,9 3,53 -50,2 7 Jahre 3,45 -2,3 3,47 -52,1 10 Jahre 3,40 -1,8 3,42 -47,6 30 Jahre 3,55 -1,4 3,57 -41,6

Am US-Anleihemarkt sanken die Renditen weiter, wenn auch langsamer als am Vortag. Die US-Notenbank habe zwar signalisiert, dass sie die Zinsen auch im kommenden Monat erhöhen wolle, doch setzten die Märkte danach auf eine Pause, hieß es. Zudem spekuliere der Markt weiter darauf, dass zum Ende des Jahres die Zinsen bereits wieder sinken könnten. Zudem wurden auch die neuesten Kommentare von Bank of England und EZB zu den dort ebeflass wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhungemn eher taubenhaft interpretiert.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0897 -0,1% 1,0908 1,0926 +1,8% EUR/JPY 140,15 -0,1% 140,34 140,31 -0,2% EUR/CHF 0,9958 -0,1% 1,0948 0,9950 +0,6% EUR/GBP 0,8918 -0,0% 0,8922 0,8904 +0,8% USD/JPY 128,63 -0,0% 128,65 128,39 -1,9% GBP/USD 1,2220 -0,1% 1,2228 1,2273 +1,0% USD/CNH 6,7468 +0,1% 6,7371 6,7334 -2,6% Bitcoin BTC/USD 23.536,68 -0,1% 23.562,60 23.870,81 +41,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich von den Vortagesabgaben im Anschluss an die Fed-Aussagen. Der Dollar-Index legte um 0,5 Prozent zu, auch weil der Euro nach taubenhaft verstandenen Aussagen der EZB an Boden verlor. Der Euro fiel auf 1,0914 Dollar, nachdem er zuvor ein Tageshoch bei 1,1033 Dollar markiert hatte. Die EZB kündigte für März zwar eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte an. Anschließend will die Zentralbank den weiteren geldpolitischen Pfad beraten. Das öffne die Tür zu entweder einer Pause im Zinserhöhungszyklus oder zu niedrigeren Zinsschritten nach dem März, meinte Carsten Brzeski, Analyst bei ING.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,76 75,88 -0,2% -0,12 -5,8% Brent/ICE 82,14 82,17 -0,0% -0,03 -4,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für Brent und WTI ging es um bis zu 0,9 Prozent abwärts. Auf dem Markt lastete nach wie vor der am Vortag vermeldete überraschend starke Aufbau der US-Rohölvorräte. Überdies hatte die Opec+ signalisiert, dass sie es nicht eilig habe, die Preise nach oben zu treiben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.916,02 1.912,93 +0,2% +3,09 +5,1% Silber (Spot) 23,51 23,48 +0,1% +0,03 -1,9% Platin (Spot) 1.030,05 1.025,50 +0,4% +4,55 -3,6% Kupfer-Future 4,13 4,09 +0,9% +0,04 +8,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab um 1,9 Prozent auf 1.912 Dollar kräftig nach. Im Verlauf hatte er noch den höchsten Stand seit neun Monaten markiert. Die erhöhten Preise seien schnell für Gewinnmitnahmen genutzt worden, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

CHINA - Konjunktur

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar weiter verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,9 (Dezember: 48,0) Punkte und liegt damit wieder über der Wachstumsschwelle.

USA / CHINA

Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen, um offenbar hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte auszukundschaften. Ein möglicher Abschuss sei verworfen worden, weil dies womöglich zu viele Menschen gefährdet hätte. Die Gefahr, ausspioniert zu werden, sei relativ gering, hieß es.

LIEFERDIENSTE - EU

Das EU-Parlament hat sich einem Vorschlag der EU-Kommission für verbesserte Arbeitsbedingungen von Beschäftigten bei Dienstleistern wie Uber und Deliveroo angeschlossen. Viele der heute formell als Selbstständige arbeitenden Auslieferer müssten demnach künftig von den Plattformen angestellt werden.

CONTINENTAL

richtet den Unternehmensbereich Contitech strategisch neu aus mit dem Ziel, Schlagkraft und Effizienz sowie Kunden- und Marktnähe zu erhöhen. Dazu fokussiert sich der auf Materialanwendungen spezialisierte Unternehmensbereich künftig stärker auf den Ausbau seines Industriegeschäfts.

HOCHTIEF

Die Tochter Cimic Group hat ein Autobahnausbauprojekt auf den Philippinen im Wert von rund 115 Millionen US-Dollar an Land gezogen.

MUTARES

will die französische Walor International übernehmen und bei einer erfolgreichen Übernahme das Segment Automotive & Mobility stärken.

AMAZON

hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Beim Ergebnis wurde dem Konzern aber mehr zugetraut. Für das Gesamtjahr berichtete Amazon einen Verlust, den ersten seit 2014 auf Jahressicht. Zudem fiel die Umsatzschätzung für das laufende Erstquartal enttäuschend aus.

ALPHABET

Die Google-Muttergesellschaft hat im vierten Quartal wegen eines schwächeren Wachstums in den Bereichen Internet-Suchwerbung, Youtube-Anzeigen und Cloud-Computing-Diensten weniger umgesetzt und verdient als erwartet.

APPLE

hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 mit seinen iPhones deutlicher unter den Produktionsproblemen in China gelitten als befürchtet. Der Umsatzrückgang fiel sowohl im iPhone-Segment als auch im Konzern erheblich höher aus als erwartet. Auch beim Ergebnis enttäuschte Apple.

FORD

hat zwar im vierten Quartal einen Milliardengewinn erzielt, die eigene Ergebnisschätzung für das Gesamtjahr allerdings verfehlt.

QUALCOMM

hat in seinem Erstquartal wegen der Schwäche des weltweiten Smartphone-Marktes einen etwas stärker als erwarteten Umsatzrückgang verzeichnet. Der Gewinn fiel allerdings überraschend hoch aus. Beim Ausblick für das laufende zweite Quartal verfehlte Qualcomm die bisherigen Marktschätzungen.

