Das US-Stellenwachstum dürfte im Januar weiter an Schwung verloren haben, doch der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der vielen Krisen und der rasanten Zinserhöhungskampagne der Fed immer noch erstaunlich robust. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten im Januar gegenüber dem Vormonat um 187.000 (Dezember: 223.000) zugenommen hat. Die Arbeitslosenquote soll auf 3,6 (3,5) Prozent steigen. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein Plus von 0,3 (0,3) Prozent. Im Jahresvergleich wird eine Lohnsteigerung von 4,3 (4,6) Prozent prognostiziert. In den USA ist die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr trotz der Sorge vor einer bevorstehenden Rezession relativ niedrig geblieben. Ein Grund ist die niedrige Erwerbsquote. Es gibt viele Gründe, warum Menschen dazu neigen, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, aber ein wichtiger Grund ist die alternde Bevölkerung.

TAGESTHEMA II

Apple hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 bei ihren iPhones deutlicher unter den Produktionsproblemen in China gelitten als befürchtet. Der Umsatzrückgang fiel sowohl im iPhone-Segment als auch im Konzern erheblich höher aus als erwartet. Auch beim Ergebnis enttäuschte Apple. Mit dem ersten Umsatzrückgang in einem Quartal in fast vier Jahren endet bei Apple eine dreijährige Phase von Umsatz- und Gewinnrekorden. Einen traditionellen finanziellen Ausblick wollte Apple erneut nicht geben. Der iPhone-Umsatz sank im ersten Quartal auf 65,8 Milliarden US-Dollar von 71,6 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal, während die Analysten mit 67,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Gesamtumsatz im vergangenen Geschäftsquartal rutschte im Konzern um 5 Prozent ab. Apple erwirtschaftete einen Nettogewinn von 30,0 Milliarden Dollar oder 1,88 Dollar je Aktie, verglichen mit 34,6 Milliarden Dollar oder 2,10 Dollar je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Ergebnis je Aktie von 1,94 Dollar gerechnet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +187.000 gg Vm zuvor: +223.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 44,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,6 Punkte zuvor: 49,6 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.168,75 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.656,75 -1,5% Nikkei-225 27.509,46 +0,4% Hang-Seng-Index 21.633,76 -1,5% Kospi 2.480,40 +0,5% Schanghai-Composite 3.262,63 -0,7% S&P/ASX 200 7.558,10 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen setzt sich keine klare Tendenz durch. Auffallend ist die Schwäche der chinesischen Börsen, während die übrigen Plätze mit leichten Aufschlägen aufwarten. Fallende Renditen bei den Staatsanleihen wie zum Beispiel in Australien unterstreichen die Hoffnung des Marktes, dass die Notenbanken im aktuellen Zinserhöhungspfad den Zinsgipfel schon bald erreichen werden. Offenbar folge der Markt den Ausblicken der Notenbanken nicht, heißt es. In Schanghai und Hongkong geht es trotz positiver Konjunkturdaten nach unten. Die günstigen Daten dämpfen Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen der chinesischen Notenbank. Die Euphorie über die 180-Gradwende in China in der Coronapolitik verbunden mit den Wiedereröffnungen sei definitiv verflogen, so Händler. Laut den Analysten hat der Markt in der vorangegangenen Rally Vieles in Sachen Ende der restriktiven Abriegelungspolitik bereits eingepreist. Die nun recht hohen Bewertungen lüden zu Gewinnmitnahmen ein. In Tokio steigt der Nikkei leicht - Sony ziehen um 5,5 Prozent an, der Elektronikkonzern schlug die Markterwartungen. Sydney beendete die Sitzung mit einem Aufschlag und vollendete damit die längste wöchentliche Gewinnserie seit August. Der Index schloss auf dem höchsten Stand seit April. Lediglich Werte aus den Sektoren Versorgung und Rohstoff folgten dem Aufwärtstrend am Freitag nicht. CSL kletterten um 3 Prozent auf Allzeithoch.

US-NACHBÖRSE

Apple verloren 3,2 Prozent. Der iPhone-Hersteller verbuchte einen Umsatzrückgang, der stärker ausfiel als ohnehin schon befürchtet. Auch gewinnseitig wurde die Erwartung verfehlt. Amazon verloren 5,1 Prozent. Der Online-Einzelhandelsriese enttäuschte mit dem Gewinn. Für das Gesamtjahr berichtete Amazon den ersten Verlust seit 2014. Zudem fiel die Umsatzschätzung für das laufende Erstquartal enttäuschend aus. Alphabet büßten 4,9 Prozent ein. Die Google-Mutter setzte weniger um und verdiente weniger als erwartet. Qualcomm (-3,1%) verdiente zwar mehr als erwartet, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Ford sanken um 6,4 Prozent. Der Automobilkonzern verfehlte seine eigene Gewinnprognose. Starbucks (-1,8%) enttäuschte bei Umsatz und Gewinn. Einen Lichtblick setzte Gilead Sciences (+4,6%). Der Pharmakonzern lieferte Viertquartalszahlen über Marktschätzung ab und erhöhte die Dividende. Nach einer Gewinnwarnung sanken Skechers um 3,1 Prozent. Atlassian brachen um 12,9 Prozent ein, der Software-Anbieter verbuchte steigende Verluste. Microchip Tech stiegen nach Vorlage von Drittquartalszahlen und angehobener Dividende um 0,4 Prozent. Cognizant Tech Solutions sanken nach Veröffentlichung von Geschäftszahlen um 2,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.053,94 -0,1% -39,02 +2,7% S&P-500 4.179,76 +1,5% 60,55 +8,9% Nasdaq-Comp. 12.200,82 +3,3% 384,50 +16,6% Nasdaq-100 12.803,14 +3,6% 440,04 +17,0% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,102 Mrd 1,037 Mrd Gewinner 2.197 2.227 Verlierer 914 855 Unverändert 102 128

Sehr fest - Nach den Kursgewinnen vom Vortag in Reaktion auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank ging es weiter aufwärts, nachdem auch von der Bank of England und der EZB keine falkenhaften Störfeuer kamen. Der Dow wurde gebremst vor allem vom Minus von United Health von über 5 Prozent und Merck & Co (-3,2%) nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick. Dagegen legten die als besonders zinssensitiv geltenden Nasdaq Indizes weiter stark zu. Haupttreiber waren hier Meta Platforms (+23,3%), nachdem die Facebook-Mutter zu den Quartalszahlen angekündigt hatte, ihren Aktienrückkauf um 40 Milliarden Dollar aufzustocken.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,11 -1,7 4,12 -31,2 5 Jahre 3,50 -2,9 3,53 -50,2 7 Jahre 3,45 -2,3 3,47 -52,1 10 Jahre 3,40 -1,8 3,42 -47,6 30 Jahre 3,55 -1,4 3,57 -41,6

Am US-Anleihemarkt sanken die Renditen weiter, wenn auch langsamer als am Vortag. Die US-Notenbank habe zwar signalisiert, dass sie die Zinsen auch im kommenden Monat erhöhen wolle, doch setzten die Märkte danach auf eine Pause, hieß es. Zudem spekuliere der Markt weiter darauf, dass zum Ende des Jahres die Zinsen bereits wieder sinken könnten. Zudem wurden auch die neuesten Kommentare von Bank of England und EZB zu den dort ebeflass wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhungemn eher taubenhaft interpretiert.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:11h % YTD EUR/USD 1,0898 -0,1% 1,0908 1,1005 +1,8% EUR/JPY 140,13 -0,1% 140,34 141,53 -0,2% EUR/GBP 0,8916 -0,1% 0,8922 0,8882 +0,8% GBP/USD 1,2222 -0,0% 1,2228 1,2388 +1,1% USD/JPY 128,59 -0,1% 128,65 128,58 -1,9% USD/KRW 1.228,48 +0,3% 1.225,19 1.223,17 -2,7% USD/CNY 6,7439 +0,2% 6,7323 6,7222 -2,2% USD/CNH 6,7485 +0,2% 6,7371 6,7231 -2,6% USD/HKD 7,8459 +0,0% 7,8439 7,8431 +0,5% AUD/USD 0,7069 -0,1% 0,7074 0,7147 +3,8% NZD/USD 0,6479 +0,1% 0,6474 0,6527 +2,0% Bitcoin BTC/USD 23.521,90 -0,2% 23.562,60 23.807,70 +41,7%

Der Dollar erholte sich von den Vortagesabgaben im Anschluss an die Fed-Aussagen. Der Dollar-Index legte um 0,5 Prozent zu, auch weil der Euro nach taubenhaft verstandenen Aussagen der EZB an Boden verlor. Der Euro fiel auf 1,0914 Dollar, nachdem er zuvor ein Tageshoch bei 1,1033 Dollar markiert hatte. Die EZB kündigte für März zwar eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte an. Anschließend will die Zentralbank den weiteren geldpolitischen Pfad beraten. Das öffne die Tür zu entweder einer Pause im Zinserhöhungszyklus oder zu niedrigeren Zinsschritten nach dem März, meinte Carsten Brzeski, Analyst bei ING.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,81 75,88 -0,1% -0,07 -5,8% Brent/ICE 82,14 82,17 -0,0% -0,03 -4,2%

Für Brent und WTI ging es um bis zu 0,9 Prozent abwärts. Auf dem Markt lastete nach wie vor der am Vortag vermeldete überraschend starke Aufbau der US-Rohölvorräte. Überdies hatte die Opec+ signalisiert, dass sie es nicht eilig habe, die Preise nach oben zu treiben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.915,27 1.912,93 +0,1% +2,34 +5,0% Silber (Spot) 23,51 23,48 +0,1% +0,04 -1,9% Platin (Spot) 1.029,63 1.025,50 +0,4% +4,13 -3,6% Kupfer-Future 4,12 4,09 +0,8% +0,03 +8,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab um 1,9 Prozent auf 1.912 Dollar kräftig nach. Im Verlauf hatte er noch den höchsten Stand seit neun Monaten markiert. Die erhöhten Preise seien schnell für Gewinnmitnahmen genutzt worden, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar weiter verbessert. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,9 (Dezember: 48,0) Punkte und liegt damit wieder über der Wachstumsschwelle.

ALPHABET

Die Google-Mutter hat im vierten Quartal wegen eines schwächeren Wachstums in den Bereichen Internet-Suchwerbung, Youtube-Anzeigen und Cloud-Computing-Diensten weniger umgesetzt und verdient als erwartet. Alphabet wies einen Gesamtumsatz von 76,05 (Vorjahr: 75,3) Milliarden US-Dollar aus. Der Gewinn betrug 13,62 Milliarden Dollar oder 1,05 Dollar je Aktie, verglichen mit 20,64 Milliarden Dollar oder 1,53 Dollar je Aktie im Vorjahr. Die Analysten hatten erwartet, dass Alphabet einen Gesamtumsatz von 76,2 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,18 Dollar je Aktie ausweisen wird.

AMAZON

hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Beim Ergebnis wurde dem Konzern aber mehr zugetraut. Für das Gesamtjahr berichtete der Konzern einen Verlust. Zudem fiel die Umsatzschätzung für das laufende Erstquartal enttäuschend aus. Der E-Commerce-Riese meldete einen bereinigten Gewinn von 3 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 149,2 Milliarden Dollar und im Gesamtjahr 2022 berichtete Amazon einen Verlust von 2,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn von 17 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 145,7 Milliarden Dollar gerechnet.

3M

Die deutsche Investmentgesellschaft Flossbach von Storch hat Bedenken über die Führung von CEO Mike Roman bei der Gesellschaft geäußert. Er wirft in einem Brief an Roman die Frage auf, ob ein Wechsel an der Spitze von 3M notwendig sein könnte. Die Umsätze und Erträge von 3M sind laut Flossbach von Storch enttäuschend.

FORD

hat zwar im vierten Quartal einen Milliardengewinn erzielt, die eigene Ergebnisschätzung für das Gesamtjahr allerdings verfehlt. Ford verzeichnete im vierten Quartal einen Nettogewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Einbruch von knapp 90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals hatte der Konzern allerdings von einem außerordentlich hohen Sonderertrag infolge der Neubewertung des Investments an Rivian Automotive profitiert.

QUALCOMM

Der Chiphersteller hat in seinem Erstquartal wegen der Schwäche des weltweiten Smartphone-Marktes einen etwas stärker als erwartet ausgefallenen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Gewinn fiel allerdings überraschend hoch aus. Beim Ausblick für das laufende zweite Quartal verfehlte Qualcomm die bisherigen Marktschätzungen. Das Unternehmen wies für das vergangene Geschäftsquartal einen Umsatz von 9,5 Milliarden US-Dollar aus, das waren 12 Prozent weniger als im Vojahresquartal. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatz von 9,6 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn im Berichtsquartal ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 34 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn lag bei 2,37 (Vorjahr: 3,23) Dollar je Aktie. Analysten hatten mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,36 Dollar gerechnet.

STARBUCKS

hat sowohl beim Umsatz als auch Gewinn für das erste Geschäftsquartal aufgrund der Schwäche in China die Erwartungen verfehlt. Wie die Kaffeehauskette mitteilte, verbesserte sich zwar der globale flächenbereinigte Umsatz um 5 Prozent, doch in China verzeichnete dieser einen Rückgang um 29 Prozent. Dies habe zu einem weltweiten Umsatzrückgang von 13 Prozent geführt. In den USA und Nordamerika verbesserte sich der flächenbereinigte Umsatz dagegen um 10 Prozent. Für das erste Quartal vermeldete der Konzern einen Nettogewinn 855,2 Millionen Dollar oder 74 Cent je Aktie, verglichen mit 815,9 Millionen Dollar bzw. 69 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Bereinigt lag der Gewinn bei 75 Cent pro Aktie. Der Umsatz stieg von 8,05 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf 8,71 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 77 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 8,79 Milliarden Dollar erwartet.

WALTDISNEY

Nelson Peltz, Mitbegründer von Trian Fund Management, hat bei Walt Disney ein neues Ziel ausgemacht. Er forderte nun die Disney-Aktionäre auf, für ihn und gegen das langjährige Vorstandsmitglied Michael Froman zu stimmen.

