Britvic plc: Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 03-Feb-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transactions in Own Securities

3rd February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 2nd February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 788.00p Lowest price paid per share (pence): 776.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 783.13p

The repurchased shares will be cancelled.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:03:37 GBp 141 782.50 XLON xb497BMkT1t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:03:37 GBp 205 783.00 XLON xb497BMkT1v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:09:44 GBp 322 782.50 XLON xb497BMkTdL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:09:44 GBp 174 782.00 XLON xb497BMkTdO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:23:50 GBp 174 782.00 XLON xb497BMkVrH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:23:50 GBp 174 782.50 XLON xb497BMkVrN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:28:34 GBp 174 781.50 XLON xb497BMkUGk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:29:45 GBp 174 780.50 XLON xb497BMkUK0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:30:14 GBp 130 781.50 XLON xb497BMkUL7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:30:14 GBp 466 781.50 XLON xb497BMkULD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:31:47 GBp 313 781.50 XLON xb497BMkUeG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:33:39 GBp 296 780.50 XLON xb497BMkHSUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:34:20 GBp 189 780.50 XLON xb497BMkHKC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:35:48 GBp 230 780.00 XLON xb497BMkHwB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:41:03 GBp 207 778.50 XLON xb497BMkGOI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:41:03 GBp 207 779.00 XLON xb497BMkGOR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:49:36 GBp 10 778.50 XLON xb497BMkGbl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:51:33 GBp 159 778.50 XLON xb497BMkJM3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:51:33 GBp 174 778.50 XLON xb497BMkJMC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:53:16 GBp 133 778.50 XLON xb497BMkJE0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:54:36 GBp 124 777.50 XLON xb497BMkJ63 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:54:36 GBp 151 777.50 XLON xb497BMkJ65 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:59:14 GBp 266 777.00 XLON xb497BMkIRa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 08:59:32 GBp 196 776.50 XLON xb497BMkIU6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:05:24 GBp 165 778.00 XLON xb497BMkIZO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:05:24 GBp 1 778.00 XLON xb497BMkIZQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:07:48 GBp 275 779.50 XLON xb497BMkL32 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:14:43 GBp 174 780.00 XLON xb497BMkKUw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:16:54 GBp 322 780.00 XLON xb497BMkK3v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:16:54 GBp 182 779.50 XLON xb497BMkK3y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:20:51 GBp 221 778.50 XLON xb497BMkKlH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:20:51 GBp 319 779.00 XLON xb497BMkKlJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:32:33 GBp 308 779.00 XLON xb497BMkNYh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:33:54 GBp 282 779.00 XLON xb497BMkMUo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:38:04 GBp 133 779.00 XLON xb497BMkM7z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:38:54 GBp 278 779.00 XLON xb497BMkM5G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:54:30 GBp 19 780.50 XLON xb497BMkeya BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:54:30 GBp 155 780.50 XLON xb497BMkeyc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 09:54:30 GBp 225 780.50 XLON xb497BMkeyi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:14:16 GBp 15 781.50 XLON xb497BMkjez BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:14:16 GBp 550 781.50 XLON xb497BMkjeUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:14:17 GBp 239 781.00 XLON xb497BMkjek BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:16:15 GBp 229 782.00 XLON xb497BMkiSx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:16:15 GBp 22 782.00 XLON xb497BMkiS7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:16:15 GBp 404 782.00 XLON xb497BMkiS9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:16:15 GBp 57 782.00 XLON xb497BMkiSB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:16:15 GBp 310 782.00 XLON xb497BMkiSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:18:12 GBp 158 782.00 XLON xb497BMkiDe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:18:36 GBp 303 781.50 XLON xb497BMki0L BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:38:17 GBp 262 781.00 XLON xb497BMkl0D BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:38:17 GBp 190 781.00 XLON xb497BMkl0E BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:50:10 GBp 241 781.00 XLON xb497BMkkSE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:50:25 GBp 174 780.50 XLON xb497BMkkS5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:52:59 GBp 1,118 781.00 XLON xb497BMkkJG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:54:47 GBp 201 781.50 XLON xb497BMkkKw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:54:59 GBp 205 781.50 XLON xb497BMkkLW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 10:58:05 GBp 151 781.50 XLON xb497BMkkwl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:02:15 GBp 43 781.50 XLON xb497BMkkpM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:02:15 GBp 111 781.50 XLON xb497BMkkpO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:02:15 GBp 118 781.50 XLON xb497BMkkpQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:04:52 GBp 53 784.00 XLON xb497BMkktS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:04:52 GBp 113 784.00 XLON xb497BMkktU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:11:00 GBp 174 784.50 XLON xb497BMkkc1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:14:09 GBp 287 784.00 XLON xb497BMkXOD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:15:12 GBp 130 784.00 XLON xb497BMkXUL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:19:08 GBp 217 783.00 XLON xb497BMkX62 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:21:41 GBp 162 782.50 XLON xb497BMkXyd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:27:02 GBp 132 782.50 XLON xb497BMkWPA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:28:02 GBp 169 782.50 XLON xb497BMkWKF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:48:03 GBp 302 782.50 XLON xb497BMkbNA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:48:24 GBp 624 783.00 XLON xb497BMkbAt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:56:12 GBp 68 783.00 XLON xb497BMkaGUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:56:12 GBp 108 783.00 XLON xb497BMkaG1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:59:00 GBp 60 783.00 XLON xb497BMkau7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 11:59:00 GBp 108 783.00 XLON xb497BMkau9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:00:00 GBp 383 782.00 XLON xb497BMkagq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:00:00 GBp 266 781.50 XLON xb497BMkags BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:04:03 GBp 259 780.50 XLON xb497BMkd00 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:20:35 GBp 181 781.50 XLON xb497BMkvxu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:20:35 GBp 200 781.50 XLON xb497BMkvxw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:23:03 GBp 381 781.50 XLON xb497BMkvfx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:25:02 GBp 217 781.50 XLON xb497BMkviy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:34:28 GBp 193 782.00 XLON xb497BMkuzc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:35:40 GBp 174 781.00 XLON xb497BMkupP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:35:40 GBp 333 781.00 XLON xb497BMkupU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:48:50 GBp 2 783.00 XLON xb497BMkxe7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:48:50 GBp 450 783.00 XLON xb497BMkxe9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:50:06 GBp 278 783.00 XLON xb497BMkwSv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 12:51:49 GBp 316 782.50 XLON xb497BMkw1f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:03:19 GBp 89 782.00 XLON xb497BMkz8F BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:03:19 GBp 325 782.00 XLON xb497BMkz8H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:03:45 GBp 174 782.00 XLON xb497BMkz9K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:15:03 GBp 75 781.00 XLON xb497BMkUSDAE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:15:03 GBp 190 781.00 XLON xb497BMkUSDAG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:15:03 GBp 326 781.50 XLON xb497BMkUSDAI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:17:41 GBp 248 782.00 XLON xb497BMkUSDgI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:21:25 GBp 217 783.00 XLON xb497BMk@I6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:25:00 GBp 279 782.50 XLON xb497BMk@7n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:25:25 GBp 195 782.00 XLON xb497BMk@41 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:29:56 GBp 237 781.50 XLON xb497BMk@e9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:36:27 GBp 531 782.50 XLON xb497BMkmQg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:36:27 GBp 225 782.00 XLON xb497BMkmQn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:36:28 GBp 150 781.50 XLON xb497BMkmRT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:36:28 GBp 48 781.50 XLON xb497BMkmRR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:38:40 GBp 130 781.00 XLON xb497BMkmT7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:46:10 GBp 226 780.50 XLON xb497BMkmxs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:46:10 GBp 326 781.00 XLON xb497BMkmxu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:58:42 GBp 319 781.00 XLON xb497BMkoyD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:58:42 GBp 228 781.00 XLON xb497BMkoyU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 13:59:37 GBp 360 782.00 XLON xb497BMkohK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:00:55 GBp 189 781.50 XLON xb497BMkrPJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:08:13 GBp 400 782.00 XLON xb497BMkqvb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:14:20 GBp 240 782.00 XLON xb497BMkt0y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:34:00 GBp 133 786.00 XLON xb497BMjAUQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:34:01 GBp 362 786.00 XLON xb497BMjAVS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:34:02 GBp 333 786.00 XLON xb497BMjASQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:34:02 GBp 241 785.50 XLON xb497BMjAVX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:34:02 GBp 347 786.00 XLON xb497BMjAVY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:34:02 GBp 252 785.50 XLON xb497BMjAVq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:34:04 GBp 691 786.00 XLON xb497BMjAIE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:34:51 GBp 461 786.00 XLON xb497BMjAEC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:35:26 GBp 248 785.50 XLON xb497BMjA0USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:35:59 GBp 152 785.00 XLON xb497BMjAUSDD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:35:59 GBp 15 785.00 XLON xb497BMjAUSDG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:35:59 GBp 157 785.00 XLON xb497BMjAUSDI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:41:51 GBp 384 785.00 XLON xb497BMjFUN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:42:05 GBp 267 784.50 XLON xb497BMjFHQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:42:12 GBp 182 784.00 XLON xb497BMjFL3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:48:52 GBp 535 785.50 XLON xb497BMj1Ld BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:59:31 GBp 27 784.50 XLON xb497BMj0uD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 14:59:31 GBp 301 784.50 XLON xb497BMj0uF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:00:25 GBp 331 784.50 XLON xb497BMj0zl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:00:27 GBp 337 784.50 XLON xb497BMj0zc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:01:05 GBp 124 785.00 XLON xb497BMj0rF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:01:17 GBp 574 785.50 XLON xb497BMj0fa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:01:17 GBp 257 785.50 XLON xb497BMj0fg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:02:07 GBp 231 785.00 XLON xb497BMj3Mc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:02:07 GBp 333 785.50 XLON xb497BMj3Me BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:04:59 GBp 144 784.00 XLON xb497BMj3c3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:04:59 GBp 32 784.00 XLON xb497BMj3c5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:04:59 GBp 183 784.00 XLON xb497BMj3c8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:04:59 GBp 266 784.50 XLON xb497BMj3cA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:14:50 GBp 297 786.00 XLON xb497BMj4GL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:16:13 GBp 339 786.50 XLON xb497BMj42J BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:24:48 GBp 1,569 788.00 XLON xb497BMj6aD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:33:30 GBp 188 787.00 XLON xb497BMjOyx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:33:30 GBp 190 787.50 XLON xb497BMjOy@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:33:30 GBp 400 787.00 XLON xb497BMjOy2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:33:30 GBp 254 787.50 XLON xb497BMjOy9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:33:30 GBp 365 788.00 XLON xb497BMjOyD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:34:51 GBp 369 786.50 XLON xb497BMjRQL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:42:59 GBp 572 787.00 XLON xb497BMjQoS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:43:56 GBp 140 787.00 XLON xb497BMjQfL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:43:56 GBp 92 787.00 XLON xb497BMjQfN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:45:48 GBp 257 787.00 XLON xb497BMjTRg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:47:40 GBp 302 787.00 XLON xb497BMjTHC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:49:32 GBp 188 787.00 XLON xb497BMjTFU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:51:24 GBp 149 787.00 XLON xb497BMjTwh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:51:24 GBp 106 787.00 XLON xb497BMjTwj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:54:10 GBp 164 787.00 XLON xb497BMjTYJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 15:57:07 GBp 976 787.50 XLON xb497BMjSN3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 02-Feb-2023 16:06:26 GBp 167 788.00 XLON xb497BMjVcA

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

ISIN: GB00B0N8QD54 Category Code: POS TIDM: BVIC OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 220466 EQS News ID: 1550785 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

