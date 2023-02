Vaduz (ots) -Am Dienstag, 7. Februar 2023, findet ab 17 Uhr im SAL in Schaan die Veranstaltung "Energiezukunft" statt. In Referaten und an Informationsständen werden wichtige Fragen rund um die Energieversorgung geklärt und Fragen beantwortet. Der Zutritt ist kostenlos. Im Anschluss an die Vorträge werden die Besucherinnen und Besucher zu einem Apéro eingeladen.Hatte die Regierung im Spätherbst wegen der drohenden Energiemangellage mit der Kampagne "Häsch dradenkt" noch zum aktiven Stromsparen aufgerufen, lautet die aktuelle Kampagne "Häsch gwösst". Denn auch wenn die Mangellage - zum Glück - nicht eingetreten ist, wird es für die Zukunft dennoch wichtig sein, mehr über das Thema Energie zu wissen.Mit der Veranstaltung "Energiezukunft" vom 7. Februar 2023 im SAL sollen Zusammenhänge und Wissen vermittelt werden. Neben der Gastgeberin Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni wenden sich auch Stefan Bertsch, Leiter des Instituts für Energiesysteme an der Fachhochschule OST, Gerald Marxer von den Liechtensteinischen Kraftwerken und Michael Baumgärtner von Liechtenstein Wärme mit Referaten an das Publikum. Die anschliessende Diskussionsrunde wird von Bettina Walch moderiert.Rund um die Referate erhalten die Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Informationsständen Tipps und Antworten auf ihre ganz persönlichen Energiefragen. Anwesend sind Energiebündel Liechtenstein, Integrity.Earth, die Solargenossenschaft Liechtenstein, der Verein für Abfallentsorgung, die Liechtensteinischen Kraftwerke und Liechtenstein Wärme. Ausserdem gibt es einen Wettbewerb mit attraktiven Preisen und eine Stromvelo-Challenge.Der Zutritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. Türöffnung mit den Infoständen ist ab 17 Uhr, ab 18 Uhr finden die Referate statt. Im Anschluss offeriert die Regierung einen Apéro. Die Infostände sind bis 22 Uhr besetzt.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltThomas Bischof, persönlicher Mitarbeiter der Regierungschef-StellvertreterinT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100902263