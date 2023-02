Die Deutsche Bank hat mit den gestern bekannt gegebenen Zahlen den Umbau, der seit 2019 lief, abgeschlossen. Obwohl der höchste Gewinn seit der Finanzkrise vermeldet wurde, schloss die Aktie rund 6,5 Prozent im Minus. Auf den ersten Blick ist das verwunderlich, doch dem Markt missfielen mehrere Aspekte des Zahlenwerks. So handeln Anleger jetzt.Das beständig proklamierte Ziel einer Eigenkapitalrendite von 8,0 Prozent war am Ende das einzig konkrete, was nach drei Jahren Umbau auf dem Papier Bestand ...

