Wallisellen (ots) -Ein regelmässiger Service ist das A und O für ein intaktes Fahrzeug. Gute Wartung zahlt sich aus und bei Ford Schweiz ist sie ab sofort gratis! Seit dem 1. Januar 2023 bietet Ford seinen Kunden neu für die vier Erfolgsmodelle Kuga PHEV und FHEV, Mustang Mach-E, Explorer PHEV und E-Transit regelmässige und kostenlose Services über vier bzw. fünf Jahre an.Für den Ford Kuga PHEV und FHEV bietet der Hersteller Gratisservice für vier Jahre oder bis zu 60 000 km, beim Ford Explorer PHEV sind es vier Jahre oder bis zu 80 000 km, beim Mustang Mach-E beträgt die Laufzeit für den angebotenen Gratisservice fünf Jahre und beim Ford E-Transit sind es ebenfalls fünf Jahre.Zahlreiche Leistungen inbegriffenHierbei übernimmt Ford die Kosten von Servicearbeiten gemäss Wartungsplan des Herstellers - inklusiv Originalteile und Arbeit - laut Beschreibung im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeugs inklusive Flüssigkeiten wie Motorenöl, Bremsflüssigkeit und Automatenöl. Damit aber nicht genug: Inbegriffen ist auch zum Beispiel die Korrosionsschutzkontrolle während der gesamten Laufzeit des Ford Protect Service-Plan-Vertrages und/oder bis zur vertraglich erreichten Kilometerleistung. So bleibt der Lieblings-Ford in Bestform!In dem neuen Angebot für den Gratisservice sind das Ersetzen von Verschleissteilen wie Reifen, Wischerblätter, Bremsen, Kupplung, Glühlampen, Stossdämpfer, Auspuffanlage etc. sowie das Auswuchten und Wechseln von Rädern/Reifen, das Justieren der Lenkgeometrie und Einstellarbeiten nicht inkludiert. Von der Deckung ausgeschlossen sind auch Wartungs- und Reparaturarbeiten von Karosserie und Innenraum sowie auch Reinigungsarbeiten. Ebenfalls ausgeschlossen sind Scheibenreiniger, Frostschutzmittel und Servo-Öl.Volle Transparenz mit dem Ford Video-CheckFord ist es ein grosses Anliegen, seinen Kunden volle Transparenz und Kostenkontrolle zu geben. Denn Klarheit schafft Vertrauen! Mit dem innovativen Ford Video-Check erhalten Kunden jederzeit einen exakten Überblick darüber, welche Arbeiten an ihrem Fahrzeug wirklich nötig sind. Der Ford Video-Check ist kostenlos und für alle Service- und Reparaturarbeiten verfügbar. Nachdem der Mechatroniker das Auto gründlich durchgecheckt hat, nimmt er die Kunden gewissermassen mit unter den Boden und die Haube ihres Fahrzeugs. Beim Inspektions- oder Reparaturtermin dreht er ein kurzes Video, auf dem er detailliert den Zustand ihres Fahrzeugs zeigt und alle eventuell notwendigen Reparaturen auch für Laien verständlich erklärt. Anschliessend erhalten die Kunden via SMS oder E-Mail einen Link, über den sie ihr persönliches Video jederzeit und ganz in Ruhe anschauen können. Zusätzlich erhalten die Kunden einen unverbindlichen Kostenvoranschlag zu den empfohlenen Wartungsarbeiten. Erst mit der ausdrücklichen Zustimmung des Kunden werden die gewünschten Arbeiten ausgeführt. Der Vorteil: Der Kunde kann schneller entscheiden und Ford kann schneller arbeiten.Mit der FordPass-Mobile-App können Kunden rund um die Uhr und mit wenigen Klicks bei ihrem bevorzugten Ford-Partner nicht nur einfach und unkompliziert einen Service-Termin vereinbaren, sie erhalten auch praktische Wartungshinweise und Benachrichtigungen und können ihre Wartungshistorie digital einsehen.Pressekontakt:Dominic RossierFord Motor Company (Switzerland) SA043 233 22 80drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100902266