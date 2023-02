Am Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Shop Apotheke Europe aktuell im Minus. Die Aktie kostete zuletzt 69,50 Euro. Eine Verbilligung in Höhe von 2,00 Euro müssen derzeit die Aktionäre von Shop Apotheke Europe hinnehmen. Gegenwärtig wird das Papier am Aktienmarkt mit 69,50 Euro bewertet.

Den vollständigen Artikel lesen ...