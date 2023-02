London (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte im März in Aussicht, gab aber keinen klaren Ausblick für die Geldpolitik darüber hinaus, so Gabriele Foà, Portfoliomanager von Algebris Investments.In der Pressekonferenz sei der Tenor wesentlich weniger restriktiv gewesen als erwartet und als noch im Dezember 2022. Die Verbesserung der Datenlage und die Stetigkeit der Kerninflation seien weniger betont worden als in den Sitzungen zuvor. Das habe sich auch auf die Anleiherenditen ausgewirkt: Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei im Laufe des Tages um 20 Basispunkte gefallen und die Renditen italienischer Staatspapiere mit entsprechender Laufzeit seien um mehr als 30 Basispunkte gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...