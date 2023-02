Frankfurt (www.anleihencheck.de) - FED, EZB und BoE haben geliefert und ihre Leitzinsen erwartungsgemäß erhöht sowie weitere Schritte in Aussicht gestellt, so die Analysten der Helaba.Dennoch gebe es Zweifel an der Entschlossenheit der Zentralbanken und so hätten Marktteilnehmer ihre Zinserwartungen reduziert und nicht erhöht. Das Zinshoch bei der FED werde deutlich unter 5% gesehen und ab dem Sommer würden schon wieder Zinssenkungen eskomptiert. Auch bei der EZB seien die Zinserwartungen nach unten angepasst worden. ...

