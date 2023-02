Luxembourg (www.anleihencheck.de) - Gemäß den Daten vom Dezember war die Inflation sowohl in Europa als auch in den USA weiter rückläufig, so die Experten von Eurizon Asset Management in ihrem aktuellen Investmentausblick "The Globe".Der allmähliche Abbau der Überbewertungen nach der Corona-Krise und die Auswirkungen der im Jahr 2022 beschlossenen restriktiven Geldpolitik würden allmählich ihre Wirkung zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...