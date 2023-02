Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen haben nach den Zinserhöhungen mit kräftigen Kursgewinnen reagiert, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei auf 2,06% gefallen. In der gesamten Eurozone seien die Renditen gefallen, besonders deutlich in Italien mit 0,4 BP auf 3,88%. US-Staatsanleihen hätten ihre Vortagsgewinne verteidigt und seien im Tagesvergleich nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...