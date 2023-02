Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Für den Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gab es in der vergangenen Woche fast nur eine Richtung: Bergab, so die Börse Stuttgart.Zu Wochenfrist habe er bei 139,24 Prozentpunkten gestanden und sei bis Freitagmittag auf 136,94 Punkte gesunken. Ein kurzes Zwischenhoch habe ihn auf 137,94 Punkte gebracht. Zu Handelsbeginn der neuen Woche sei der Euro-Bund-Future in einem Rutsch auf 136,77 Prozentpunkte gefallen. Im weiteren Wochenverlauf habe er seitwärts tendiert und am Mittwochvormittag schließlich bei 136,91 Punkten gestanden. Am Donnerstagmorgen gehe es nach der Anhebung der Leitzinsen durch die FED um 0,25% für den Euro-Bund-Future wieder auf 137,46 Prozentpunkte bergauf. ...

