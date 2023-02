Berlin (ots) -Der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Michael Kellner (Bündnis 90 / Die Grünen) hat sich zuversichtlich geäußert, dass die PCK-Raffinerie in Schwedt bald besser ausgelastet sein wird.Mitte Januar sei das erste Öl aus Polen über den Hafen Danzig angekommen, sagte Kellner am Freitag im rbb24 Inforadio. Im Februar würden weitere Lieferungen eintreffen. Er gehe davon aus, dass die Preise für Treibstoffe auch in der Region stabil bleiben.Kellner geht außerdem davon aus, dass das Öl-Embargo deutliche Auswirkungen auf Russland hat."Natürlich wird es Versuche geben, dieses Embargo zu unterlaufen. Was wir aber schon sehen, ist, dass auch Russland auf dem Weltmarkt seine Produkte nur unter einem großen Preisabschlag losbekommt. Das heißt, sie können es nur noch billiger verkaufen an Drittstaaten. Dieses Embargo, es wirkt schon, es reduziert die Einnahmen des russischen Staates.", so Kellner.Zuvor hatte die Landrätin der Uckermark Karina Dörk (CDU) beklagt, dass die Raffinerie in Schwedt nur zu 55 Prozent ausgelastet ist, was sich im Zuge des Ölembargos gegen Russland noch verschärfen werde. Sie rechne daher mit höheren Benzinpreisen in der Region, sagte die CDU-Politikerin.Das gesamte Interview zum Nachhören finden Sie im Internet unter:https://ots.de/JCxhqZPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5432239