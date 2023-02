Apple, Amazon und Co.: Zahlenmarathon am Donnerstag Abend

Werbung







Am heutigen Donnerstag legen mehrere große Tech-Unternehmen Ihre Quartalszahlen. Darunter beispielsweise Apple, Amazon, Ford, Qualcomm oder Alphabet.



Der heutige Donnerstag bietet ein wahres Fest an Terminen. Die drei Tech-Riesen Alphabet, Apple und Amazon legen ihre Quartalszahlen vor. Gemeinsam stellen diese drei Unternehmen eine Gewichtung von mehr als 25 Prozent im Nasdaq-100 index®. Gerade in den jüngsten Tagen stand Amazon im Blickpunkt der Anleger. Der Konzern kündigte bereits einige Entlassungen an, um Kosten zu sparen. Eine Auswahl an Terminen haben wir Ihnen auf unserer Website aufgelistet, so dass Sie sich einen Überblick verschaffen können.









Die Neuigkeiten aus fundamentaler Sicht von Amazon und Co. werden wir dann am heutigen Abend erfahren. Von technischer Seite haben wir jedoch schon einen kleinen Vorgeschmack für Sie. Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse der HSBC, analysiert in seinem täglichen Newsletter "Daily Trading" die aktuellsten Charts. Erst kürzlich wurden hierzu technische Analysen von Amazon und Alphabet veröffentlicht. Was es aus technischer Sicht zu beachten gilt, lesen Sie dann hier:















