Im Vorfeld der Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse am 8. Februar stufen die Analysten von Raiffeisen Research die voestalpine-Aktie von "Kauf" auf "Halten" zurück, mit einem neuen Kursziel von 35,0 Euro (davor 33,0 Euro),. Nach der mehr als 75 %-igen Kurserholung vom Tiefpunkt Ende Q3 halten die Analysten das Risiko-Ertrags-Profil für ausgewogen. Vor dem Hintergrund eines weniger adversen Wirtschaftsszenarios in 2023 (die Analysten rechnen nur mit einer leichten Rezession), des nachlassenden Lagerabbaus, der "Wiedereröffnung" in China, der Entspannung an den Energiemärkten und der sich stabilisierenden Rohstoffpreise (die Spotpreise für Stahl liegen leicht über den Niveaus vor der Pandemie) sind die ...

