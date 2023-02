DJ ING Deutschland trotz höherer Risikovorsorge mit Milliardengewinn

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die ING Deutschland hat im vergangenen Jahr von höheren Zinsen profitiert. Obwohl die Tochter der niederländischen ING Groep wegen Engagements mit Bezug auf Russland mehr als vier Mal so viel Geld für ausfallgefährdete Kredite wie im Vorjahr zurücklegen musste, schaffte sie vor Steuern erneut einen Milliardengewinn. Im laufenden Jahr will die Bank in ihre technische Infrastruktur investieren, um "die Weichen für weiteres Wachstum und eine stärkere Skalierbarkeit des Geschäfts zu stellen", wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Bank fuhr 2022 einen Vorsteuergewinn von 1,04 Milliarden Euro ein nach 1,17 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Rückenwind bekam die Bank von den Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank und von höheren Einlagen: Die Zinserträge legten um 14 Prozent auf 2,25 Milliarden Euro zu. Die Provisionserträge gingen dagegen auf 496 von 543 Millionen Euro zurück, unter anderem weil weniger Baufinanzierungen vermittelt und die gebührenpflichtigen Wertpapiertransaktionen weniger wurden.

Belastend auf das Ergebnis wirkte sich die höhere Risikovorsorge aus. Sie stieg auf 460 Millionen Euro von 113 Millionen im Vorjahr. Dies sei vor allem auf Engagements mit Russlandbezug zurückzuführen, wie die Bank weiter mitteilte. Der Verwaltungsaufwand der ING Deutschland lag in etwa auf Vorjahresniveau. Die Aufwand-Ertrags-Relation verbesserte sich um 4 Prozentpunkte auf 47,2 Prozent. Das bedeutet, dass die Bank für einen Euro Ertrag nur noch gut 47 Cent aufwenden musste.

Gewachsen ist die ING Deutschland bei der Anzahl der Hausbankkunden. Das sind solche Kunden, die neben dem Girokonto mit monatlichem Geldeingang mindestens ein weiteres Produkt der Bank nutzen. Die Zahl stieg im vergangenen Jahr um rund 155.000 auf 2,41 Millionen. Die Girokonten legten um 149.000 auf 3,12 Millionen zu. Auch Wertpapiersparpläne waren weiterhin gefragt. Während das Kreditvolumen im Privatkundengeschäft leicht zulegte, gab es im Firmenkundengeschäft nach.

Die Konzernmutter ING Groep NV hatte am Vortag einen Rückgang des Vorsteuergewinns um knapp ein Fünftel auf 5,5 Milliarden Euro gemeldet.

