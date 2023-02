München (ots) -Florian Höper ist der Gründer und Geschäftsführer von ENTFALTE DEIN POTENZIAL. Als Autor und Buch-Ghostwriter bringt er die Gedanken von Experten und Unternehmern, die eine Botschaft haben, zu Papier, ohne dass sie selbst die Feder in die Hand nehmen müssen. Mit seinen Leistungen hilft er ihnen dabei, wertvolles Expertenwissen zu teilen und ein Buch zu verfassen, das ihre Marke nachhaltig stärkt. Dabei übernimmt Florian Höper exakt den Stil, die Inhalte und den Wortlaut seiner Kunden und verwandelt sie in etwas Großes.Es gibt viele Gründe dafür, einen Ghostwriter zu beauftragen. Manche Experten tun es, weil es ihnen schlichtweg an Zeit mangelt, wieder andere Menschen nehmen einen Ghostwriter in Anspruch, weil ihnen das nötige Talent fehlt. Dabei ist das Angebot scheinbar immens: Freiberufler, Schreib-Agenturen und Einzelunternehmer bieten ganz unterschiedliche Leistungen rund ums Schreiben an. Doch nur weil jemand schreiben kann, heißt das nicht, dass derjenige auch ein hochwertiges und ansprechendes Buch erstellen kann, dass vom Leser auch gern gelesen wird. "Für Experten und Unternehmer, die Fachwissen auf einem spannenden Gebiet vorweisen können, ist es daher nicht immer einfach, sich im Angebotsdschungel zurechtzufinden", weiß Florian Höper, der als Autor und Ghostwriter selbst Bücher für Menschen schreibt, die eine Botschaft haben. "Nicht nur ist es wichtig, sich möglichst früh auf die Suche nach einem geeigneten Buch-Ghostwriter zu begeben - bei der Auswahl sollten auch einige strenge Kriterien beachtet werden. Vor allem die Faktoren Seriosität, Erfahrung und Qualifikation sollten im Vorfeld sorgfältig geprüft werden." Im Folgenden nennt der Gründer und Geschäftsführer von ENTFALTE DEIN POTENZIAL drei Merkmale, an denen Auftraggeber einen guten Buch-Ghostwriter erkennen.1. Er versetzt sich in seine Kunden hineinFür Experten und Unternehmer, die Fachwissen in einem spannenden Bereich mitbringen, ist ein eigenes Buch mehr als "nur" die Erfüllung eines lange gehegten Traums. Es ist ein Werbetool, das ihnen effizient dabei helfen kann, ihre Marke zu stärken und neue Kunden zu erreichen. Doch so erfolgreich Coaches, Berater und Agenturinhaber auf ihrem Fachgebiet sind, so unerfahren sind sie oft auch, wenn es darum geht, ihr kostbares Expertenwissen zu Papier zu bringen. Auf eine eigene Veröffentlichung müssen sie dennoch nicht verzichten, sofern sie bereit sind, einen Ghostwriter zu engagieren.Dabei sollten sie im Vorfeld unbedingt darauf achten, dass der Auftragnehmer dazu in der Lage ist, sich in sie hineinzuversetzen. Ein guter Buch-Ghostwriter versteht, worum es seinem Kunden geht, was er erreichen möchte und was seine konkrete Positionierung ist. Darum wird er im ersten Schritt immer darauf achten, mehr über seinen Auftraggeber zu erfahren. Er wird sich darum bemühen, zu verstehen, was ihn antreibt. Genauso wird er versuchen, den Hintergrund, die Geschichten und das Fachwissen des Unternehmers zu identifizieren. Nur so ist er später dazu in der Lage, ein Buch zu schreiben, das potenzielle Kunden des Experten auch wirklich interessiert und sie zum Kauf hochpreisiger Leistungen bei ihm bewegt. Dabei wird das Ziel eines guten Buch-Ghostwriters immer ein Buch sein, das dem Stil, dem Wortlaut und dem Sprachgebrauch des Auftraggebers entspricht, so, dass es sich anfühlt, als hätte er es selbst geschrieben.2. Er kennt die ZielgruppeEinmal den Stil, das Fachwissen und den Hintergrund des Auftraggebers identifiziert, wird ein guter Buch-Ghostwriter die Zielgruppe seines Kunden und einen sinnvollen roten Faden zu definieren. Nur so ist er später dazu in der Lage, das Buch auch wirklich erfolgreich zu vermarkten. Auch das Vorwissen der Zielgruppe muss entsprechend berücksichtigt werden. Die wenigsten Leser mögen es, wenn man aus dem Elfenbeinturm heraus zu ihnen hinabpredigt. Ein guter Buch-Ghostwriter sollte daher immer darauf achten, wertvolles Expertenwissen so zu transportieren, dass es auch wirklich für die Zielgruppe interessant ist. Ein Buch, das den Leser in jeder Hinsicht überzeugt, baut nicht nur Vertrauen auf, sondern sorgt am Ende auch dafür, dass der Leser die Leistungen des Experten in Anspruch nehmen möchte.3. Sein Stil ist leicht verständlich und zugänglichEin guter Buch-Ghostwriter kennt die Struktur und das Erfolgsschema hinter erfolgreichen Büchern, die die Leserschaft überzeugen. Um sich von der Konkurrenz seines Auftraggebers abzusetzen, muss er darauf achten, die Inhalte leicht verständlich, authentisch und ganz persönlich zu transportieren. In diesem Zusammenhang sollte es dem Autor möglich sein, einen echten Wiedererkennungswert zu schaffen. Das fertige Buch muss die Qualität der Leistungen des Experten widerspiegeln. Nur, wenn das Endprodukt hochwertig ist und Substanz hat, wird es am Ende auch wirklich gern von Käufern gelesen. In der Folge wird der Experte zu einer Autorität auf seinem Markt - und dadurch als der Premiumanbieter wahrgenommen, der er wirklich ist. 