Berlin|Madrid (ots) -Sie haben wohlklingende Namen wie Hojiblanca und Arbequina, stammen aus malerischen Hainen und weisen eine großartige Vielfalt an Aromen und Geschmacksrichtungen von süß bis würzig auf: Olivenöle aus Spanien. Vom 20. bis 29. Januar 2023 war die gleichnamige Werbemarke von Spanish Olive Oil Interprofessional auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vertreten. Die von allen repräsentativen Verbänden des spanischen Olivenölsektors gegründete Non-Profit-Organisation hatte sich zum Ziel gesetzt, den Fachbesuchern nicht nur die Vielfalt und Qualität der Olivenöle aus Spanien zu zeigen, sondern auch, dass die goldene Flüssigkeit aus Spanien ein gesundes Produkt ist, das nicht nur gut für den Menschen, sondern auch für die Umwelt ist.Raquel Diaz, Marketingleiterin von Olivenöle aus Spanien, begleitete die Präsentation auf der Standfläche, wo sie die Rolle der Olivenöle aus Spanien als globales pflanzliches Produkt der Zukunft hervorhob. Felicitas Then, Fernsehköchin und Foodbloggerin, und Carmen Sánchez, Expertin für Olivenölverkostungen, nahmen ebenfalls teil. Sie hatten die Gelegenheit, die Facetten hochwertiger spanischer Olivenöle, ihre kulinarische Vielseitigkeit und die Vorteile eines gesunden mediterranen Lebensstils zu präsentieren.Mediterrane Tradition trifft Blick in die ZukunftDie Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlin ist eine der traditionsreichsten Messen und bekanntesten Veranstaltungen in Deutschland. Gegründet 1926, gilt die internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau als einzigartig. Die 87. Ausgabe der IGW fand vom 20. bis 29. Januar 2023 statt, mit insgesamt 1400 Ausstellende aus 60 Ländern. Doch nicht nur die Ausstellenden aus aller Welt präsentierten ein umfangreiches Angebot an Produkten. Die IGW bot auch aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und nachhaltige Landnutzung eine Bühne.Unter den internationalen Ausstellenden: Olivenöle aus Spanien. Spanien spielt als führender Produzent und Exporteur weltweit eine dominierende Rolle und produziert praktisch die Hälfte aller Olivenöle der Welt. Seine breite Palette an Olivensorten bildet die Grundlage für ein breit gefächertes und weltweit einzigartiges Sortiment an Olivenölen. Die Kombination der neuesten Technologien mit den modernsten Verarbeitungsmethoden garantiert Öle von höchster Qualität. Ziel des Fachverbandes Spanische Olivenöle auf der IGW war es, mit deutschen Verbrauchern in Kontakt zu treten, die sich für die mediterrane Gastronomie und einen gesunden Lebensstil interessieren, aber auch für die vielen anderen Eigenschaften des spanischen "flüssigen Goldes", wie es auch genannt wird, die es zu einem pflanzenbasierten umweltbewussten Produkt der Zukunft machen. Zu diesem Zweck nutzte die Kommunikation mehrere Anknüpfungspunkte. Unter anderem spielte die Zusammenarbeit mit der erfahrenen TV-Promi-Köchin und Food-Bloggerin Felicitas Then eine wichtige Rolle. Während sie an einem der Messetage vor Publikum originelle Tapas und ausgefallene Cocktails mit Olivenöl kreierte, vermittelte sie ihr Fachwissen über die Vorzüge des spanischen Olivenöls in der Küche sowie seine vielfältigen Einsatz- und Zubereitungsmöglichkeiten. Dabei räumte sie auch mit einigen bestehenden Mythen über die Verwendung von Olivenöl auf. "Das Gerücht, Olivenöl sei nicht zum Braten geeignet, hält sich hartnäckig. Tatsächlich aber verleiht es den Speisen in der Pfanne einen tollen Geschmack. Es ist ein Öl, das hohen Temperaturen sehr gut standhält und seine großartigen Eigenschaften beibehält".Darüber hinaus gab Carmen Sánchez, Expertin für Olivenölverkostung, den Besucher:innen die Möglichkeit, mit einer exklusiven Verkostung eines Coupage- und eines reinsortigen Hojiblanca-Olivenöls extra nativ in die facettenreiche Geschmackswelt hochwertiger Olivenöle aus Spanien einzutauchen - eine kulinarische Reise für die Sinne. Goodie-Bags und eine Oleoteca mit mehr als 150 Referenzen der weltbesten nativen Olivenöle extra, allesamt aus Spanien, vervollständigten die Themenwelt, die die Besucher auf der IGW über Olivenöle aus Spanien entdecken konnten.Umweltverträgliche Olivenhaine: Von ökologischem Anbau zu nachhaltigen ProduktionsmodellenDie Besucher der IGW haben festgestellt, dass Olivenöle aus Spanien nicht nur durch ihren einzigartigen Geschmack, sondern auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit überzeugen. Sie gehören zu den pflanzlichen Produkten der Zukunft, die zur Erhöhung der Artenvielfalt beitragen und alle Anforderungen erfüllen, um als umweltfreundliches Produkt zu gelten. Olivenöl ist die Frucht eines jahrtausendelangen Know-hows im Mittelmeerraum, das sich an alle richtet, die gesunde Elemente in ihre tägliche Ernährung integrieren und gleichzeitig Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit gewährleisten wollen. Spanien arbeitet seit Jahren daran, den Anbau von Olivenbäumen zu verbessern und investiert kontinuierlich in branchenführende Technologien. Diese Anstrengungen im technologischen Bereich haben dazu geführt, dass Spanien heute als Produzent von Olivenölen höchster Qualität gilt. In dieser Hinsicht hat sich der Olivenanbau als wirksame Barriere gegen den Klimawandel erwiesen. Nach Schätzungen des Internationalen Olivenölrats (einer zwischenstaatlichen Einrichtung der Vereinten Nationen) binden Olivenbäume für jedes weltweit produzierte Kilogramm Olivenöl bis zu 11 Kilogramm CO2 im Boden. Somit kann allein diese Pflanze bis zu einem Drittel aller Treibhausgasemissionen in Andalusien, dem wichtigsten Olivenölanbaugebiet Spaniens und der Welt, ausgleichen. Spanien verfügt über 25 % der gesamten Olivenanbaufläche der Welt. Außerdem sind Oliven die wichtigste Kulturpflanze des ökologischen Landbaus in dem Mittelmeerland. In Spanien werden etwa 650 000 Hektar unter strengen Umweltkontrollen bewirtschaftet.Darüber hinaus arbeitet der Sektor seit Jahren an dem von der EU finanzierten Projekt "Live Olive Alive Alive". Ziel ist es, ein Produktionsmodell für den Olivenanbau zu entwickeln, das die Artenvielfalt in den Olivenhainen gewährleistet. Dieses und andere Projekte sollen als agrarpolitisches Modell dienen, das von der Regierung empfohlen wird, und die Verbraucher dazu anregen, bei ihren Kaufentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der Produktion zu achten.Vorteile und Geschmack des "flüssigen Goldes"Olivenöl ist zu einer unverzichtbaren Zutat geworden, die den Geschmack jeder Küche der Welt bereichert und ihr eine gesunde und schmackhafte Note verleiht, die jeder schätzt. In diesem Sinne ist das Kochen mit Olivenöl auch eine Erfahrung des Geschmacks, neuer Feinheiten und Genuss. Dass die deutschen Verbraucher in den letzten Jahren verstärkt zu spanischem Olivenöl greifen, liegt an seinen vielen Vorzügen. Das "flüssige Gold" ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern sorgt auch für das gewisse Extra in jedem Gericht. Mit mehr als 200 Sorten, die allein nur in Spanien angebaut werden, bietet es die größte Bandbreite an verschiedenen Aromen und Geschmacksrichtungen. Von bitter bis pfeffrig - der Geschmack hängt von der Olivenart, dem Anbaugebiet, dem Reifegrad der Früchte, den Bodenverhältnissen und den klimatischen Bedingungen ab. Darüber hinaus bringt Olivenöl wertvolle gesundheitliche Vorteile mit sich. Als Naturprodukt ist es eine Quelle für einfach ungesättigte Fettsäuren und enthält wertvolle Antioxidantien. Darüber hinaus unterliegt es den Lebensmittelsicherheitsstandards der Europäischen Union.Über Olive Oils from Spain"Olivenöle aus Spanien" ist die Werbemarke der Spanish Olive Oil Interprofessional, einer gemeinnützigen Organisation, die von allen repräsentativen Verbänden des spanischen Olivenölsektors gegründet wurde und in erster Linie an der Förderung des Verbrauchs der spanischen Olivenöle in der ganzen Welt arbeitet. Ab März 2023 startet sie eine neue Kampagne, den deutschen Verbraucher:innen spanische Olivenöle näherzubringen, die u.a. die Organisation und Umsetzung von Gastro-Workshops in Berlin und München und exklusiven individualisierten Tasting-Boxen mit spanischen Olivenölen umfasst.Weitere Informationen finden Sie hier unter: https://www.olivenöleausspanien.com/ (https://www.xn--olivenleausspanien-i3b.com/)Folgen Sie uns gerne auf: https://www.instagram.com/olivenoleausspanien/ und https://www.facebook.com/AceitesdeolivadeEspana/?brand_redir=1082355661808199Pressekontakt:Pressebüro Olive Oils from Spain, c/o public link GmbH, Louise Kalusa, T: +49 30 4431 88 24, E: oliveoil@publiclink.deOriginal-Content von: OLIVE OILS FROM SPAIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130865/5432409