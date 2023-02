FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem vollgebuchten Gelände ist die Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente zu ihrer ersten Ausgabe nach der Corona-Pandemie gestartEt. 4561 Aussteller aus 160 Ländern zeigen bis zum 7. Februar ihre Waren und Trends fürs Wohnen, Essen, Trinken, Kochen und Schenken. Mit der am Freitag in Betrieb genommenen neuen Halle 5 ist die verfügbare Fläche auf knapp 353 000 Brutto-Quadratmeter angewachsen. Laut Messegesellschaft hat es in Frankfurt nie eine größere Konsumgüterschau gegeben.

Die Ambiente wird in diesem Jahr mit den Veranstaltungen Christmasworld und Creativeworld zusammengelegt, die vor der Corona-Pandemie noch einen eigenständigen Termin hatten. Unter anderem wegen des geringeren Besuchs aus China rechnen die Veranstalter mit kleineren Zahlen beim Fachpublikum. Zum Messeauftakt herrschte in den Gängen aber reger Betrieb.

Die Ambiente gilt als Weltleitmesse für Konsumgüter. Auch Christmasworld und Creativeworld erheben diesen globalen Anspruch für die Themen Weihnachtsausstattung sowie Basteln und Kreativität. Impulse erwarten die Veranstalter vom Trend zu neuen Arbeitswelten in Büros, Hotels und Zuhause./ceb/DP/jha