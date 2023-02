Bonn (ots) -



Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter hat die Bedeutung eines ukrainischen Siegs gegen den russischen Aggressor für die europäische Sicherheit betont. "Putins Ziel ist, dass wir zur Kriegspartei werden. Wenn der Krieg gegen Moldau geführt wird, wo zwei Millionen EU-Staatsbürger mit rumänischem Pass leben, dann werden wir es automatisch, das müssen wir verhindern und deswegen muss die Ukraine gewinnen", so Roderich Kiesewetter im phoenix-Interview. Ziel müsse sein, so Kiesewetter, der Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages ist, die Ukraine in eine Verhandlungsposition zu bringen, die es ihr ermögliche, ihre Grenzen von 1991 wiederherzustellen und damit auch die Krim zurückzugewinnen. "Sonst findet das russische Beispiel Vorbild", sagte der CDU-Politiker. "Warum sollen sich andere Länder an Regeln halten, wenn ein Angriff allein schon mit Geländegewinnen belohnt wird, egal, wie aggressiv und wie schlimm ein Land vorgeht, deswegen ein klares Zeichen: Die Ukraine in die Grenzen von 1991." Russland müsse "verlieren lernen" und, so Kiesewetter weiter, "seine kolonialen Ambitionen aufgeben und ein ganz normaler Nationalstaat werden.



