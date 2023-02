Der Countdown läuft: Wie bereits Mitte Januar angekündigt, nimmt das kanadische Energierohstoffunternehmen Calima Energy Limited (ASX: CE1, ISIN: AU000000CE10, WKN: A2DWL4) die Testprogramme auf seinem flüssigkeitsreichen Projekt "Montney" in British Columbia auf. Schon am kommenden Mittwoch, den 8. Februar 2023, werden die Testbohrungen an zwei Zielen auf dem Gelände beginnen; mit den Ergebnissen rechnet man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...