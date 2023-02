Marktchancen mit einem Volumen von 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar erwarten die Hersteller von Photovoltaik-Equipment bis 2030 in den USA, sagte ein McKinsey-Berater auf einer Veranstaltung in Washington. Diese brachte europäische Hersteller und potenzielle US-amerikanische Käufer solcher Anlagen zusammen.von pv magazine USA Vertreter von 13 europäischen Photovoltaik-Ausrüstern, vor allem aus Deutschland, haben sich zu einer ganztägigen Konferenz und Netzwerkveranstaltung in Washington mit US-amerikanischen Photovoltaik-Herstellern getroffen. Die VDMA-Fachabteilung Photovoltaik Produktionsmittel ...

