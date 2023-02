Apple: Lockdowns in China belasten - Ausblick dennoch optimistisch

Werbung







Am gestrigen Abend legten mehrere US-Riesen ihre Zahlen vor, darunter der US-Konzern Apple. Der iPhone-Hersteller litt dabei vor allem im vergangenen Weihnachtsquartal unter Lieferengpässen. Dennoch konnte der Konzern auch positives vermelden.



Bereits im Vorfeld der nun vorgelegten Zahlen waren die Markterwartungen an die Zahlen von Apple eher gedämpft. Der gemeldete Umsatz fiel auf 117,2 Milliarden Dollar, dies entspricht einem Rückgang von rund 5 Prozent. Auch die Markterwartungen, welche bei 121 Milliarden Dollar lagen, wurden damit verfehlt. Begründet wurde dies durch die Corona-bedingten Lockdowns in China. Diese hatten Lieferprobleme zur Folge, die besonders das Weihnachtsquartal betrafen.



Ausblick dennoch optimistisch



Finanzchef Luca Maestri gab sich allerdings zuversichtlich, vor allem im Service-Geschäft durch kostenpflichtige Zusatzdienste in Zukunft wachsen zu können. Zusätzlich habe der Konzern im vergangenen Quartal für einen Wert von 19 Milliarden Dollar Aktien zurückgekauft, womit Apple das vergangene Quartal mit gut 54 Milliarden USD an Barmitteln beendete. Für das laufende Quartal plane der Tech-Riese einen Umsatz auf dem des Vorquartals.





Neben Apple legten auch weitere Tech-Unternehmen, wie beispielsweise Amazon und Alphabet Ihre Zahlen vor. Bereits am Vortag hatte Meta die Zahlen vorgelegt und durch eine weniger lockere Geldpolitik die Anleger erfreut. Doch nicht nur von diesen Unternehmen gab es Neuigkeiten. Auch der Technologie Index Nasdaq-100® kann mit einem "Paukenschlag" aufwarten, wie unser technischer Analyst "Jörg Scherer" in seiner heutigen Ausgabe des Daily-Trading titelte. Die vollständige Analyse finden Sie unter dem folgendem Link.









