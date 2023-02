Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos muss besser werden - und das nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Wenn man auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, sieht man sie ab und an noch: Alte 50-Kilowatt-Lader neben Mülltonnen, beschmiert mit Graffiti, das Display teilweise schon gesplittert. Sie erinnern an eine Zeit, in der Elektroautos noch etwas für Enthusiasten und Idealisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...