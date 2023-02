Die Notenbanken haben gesprochen: Und jetzt? Es war eine bewegte Woche an den Märkten, wie sind die Händler auf dem Börsenparkett damit umgegangen? Aktien-und Anleihen-Händler Tim Oechsner, Steubing, blickt auf die Marktbewegungen im Vorfeld der Zinsentscheidungen und die Reaktionen auf die Fakten. Aber auch Profis können natürlich die Richtung nicht exakt vorhersagen, die der Markt zu solchen Events einschlägt. Warum er selbst etwas überrascht von der Marktreaktion war, was die Berichtssaison noch auslösen könnte und was in der kommenden Woche ansteht, darüber spricht der Marktkenner mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.