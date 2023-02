Frankfurt am Main (ots) -Der Internationale Bund (IB) hat gemeinsam mit Schirmherrin Katarina Barley in Berlin den Abschluss des "Europäischen Jahres der Jugend" gefeiert. Der freie Träger der Jugend, Sozial- und Bildungsarbeit hat die EU-Kampagne in den vergangenen zwölf Monaten mit vielen Aktionen und Veröffentlichungen begleitet.Unter anderem gehörten dazu Begegnungen zwischen jungen Menschen aus verschiedenen Ländern sowie Video-Blogs, Social Media-Kampagnen und mehr. Im Gespräch mit IB-Präsidentin Petra Merkel zog Katarina Barley ein positives Fazit: "Ich freue mich sehr über die Ergebnisse der Kampagne des Internationalen Bundes und hoffe, dass wir auch in Zukunft gemeinsam für und mit den Jugendlichen die Themen Europa, Demokratie, Frieden und Freiheit diskutieren können. Ich stehe bereit, den IB dabei weiter zu unterstützen", erklärte die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments.Stiftung Schwarz-Rot-Bunt wird Projekte zum Thema Europa fördernDer Abschluss der einen Kampagne ist der Auftakt zur nächsten: Das Europäische Jahr 2023 der Stiftung Schwarz-Rot-Bunt des IB (https://schwarz-rot-bunt.de/), die sich der Demokratie- und Vielfalt-Förderung verschrieben hat, steht unter dem Motto "Mein Europa - einmischen, einbringen, zusammenleben - Zukunftsvisionen für ein solidarisches, buntes Europa."Katarina Barley hat dem IB bereits ihre erneute Unterstützung zugesagt: "Ich werde auch die Projekte der Stiftung Schwarz-Rot-Bunt 2023 unterstützen und bei der Preisverleihung am Ende des Jahres teilnehmen." Dabei wird bekannt gegeben, welche Projekte zum Thema "Europa" die Stiftung finanziell fördert. Die Ausschreibung ist auf dem Weg. Bewerbungen können bis zum 15. März eingereicht werden."Wir hoffen, dass wir viele junge Menschen erreichen, um über ihre Vorstellungen eines gemeinsamen, solidarischen Europas zu diskutieren. Die europäische Integration, Völkerverständigung und internationale Zusammenarbeit sind Ziele des IB seit seiner Gründung 1949 und sie sind genauso wichtig wie vor fast 75 Jahren", so IB-Präsidentin Petra Merkel.Pressekontakt:Internationaler BundDirk Altbürger (Pressesprecher)Tel. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.dewww.ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43905/5432648