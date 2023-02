HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Sixt SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Autovermieter dürfte im Schlussquartal 2022 am oberen Ende der eigenen Planung abgeschnitten haben und 2023 von einer weiter positiven Nachfrage profitieren, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen (EPS) an./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 08:25 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 08:25 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231334

