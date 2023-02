Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65) ist mit dem Mehrheitsaktionär in eine exklusive Verhandlungsphase zum Erweb von Walor International eingetreten, so Mutares in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...