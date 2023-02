Der DAX konnte am Vortag direkt mit einem Gap-up eröffnen und dann bis über 15.400 Punkte ansteigen. In der Folge kam der DAX dann wieder etwas zurück, konnte dann am Nachmittag aber erneut zulegen und bis in den Bereich von 15.500 Punkten hochziehen. In diesem Bereich befindet sich die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart. Hier ist der DAX zunächst wieder nach unten abgeprallt und erreichte im heutigen Tagestief bisher 15.353 ...

