Am Freitag, den 03.02. soll eine Hauptversammlung von ThyssenKrupp stattfinden, jedoch hat das Unternehmen entschieden sie etwa abzuhalten. Der Grund dafür ist die weiterhin bleibende schwierige Lage vom Konzern, welche durch die Kritik vom Großaktionär Deka auch nicht besser wird. Deka Investment kritisiert das Management Angeblich will ThyssenKrupp wieder eine Dividende zahlen, was auch für die Anleger der Aktie profitabel sein wird. Trotzdem gibt ...

