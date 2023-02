Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die COPAN Group gibt das Ausscheiden von Norman Sharples, Chief Executive Officer bei Copan Diagnostics, aus dem 1994 zusammen mit Daniele Triva gegründeten Unternehmen sowie die Ernennung von Fabrizio Mazzocchi zum neuen CEO und Mitglied des Vorstands von Copan Diagnostics mit Wirkung vom 9. Januar 2023 bekannt."Ich verlasse ein Unternehmen, das ich sehr liebe, und als sein erster Mitarbeiter von Beginn an mit geschaffen habe, um die Tochtergesellschaft der italienischen COPAN Group für Nord-, Mittel- und Südamerika zu repräsentieren. Ich bin stolz auf unsere Leistungen, unser Team und die Auswirkungen, die wir auf Probenentnahme- und Transportsysteme und auf künstliche Intelligenz (KI) für die vollständige Laborautomatisierung in der klinischen Mikrobiologie hatten. Fast drei Jahrzehnte lang war es ein Privileg, als CEO von COPAN Diagnostics und Mitglied des Vorstands zu fungieren. Die Entscheidung, zu gehen, ist mir nicht leichtgefallen. Mein Fokus wird auf der Unterstützung eines reibungslosen Übergangs während des Jahres 2023 liegen und auf der Vorbereitung des Unternehmens auf die neue Unternehmensführung", so Sharples."Mit einer Mischung aus Traurigkeit und Dankbarkeit kommunizieren wir diesen Führungswechsel. In Nord-, Mittel- und Südamerika haben wir in Zusammenarbeit mit Norman und seiner Vision die Welt der Probenentnahme, des Transports und der vollständigen Laborautomatisierung verändert und legendäre Marken wie eSwab®, FLOQSwabs®, UTM®, WASP®, WASPLab® und PhenoMATRIX® auf den Markt gebracht. Norman hinterlässt ein fantastisches Vermächtnis, einschließlich einer spannenden und ehrgeizigen Strategie, die sein starkes Führungsteam und seine talentierten Mitarbeiter unter der Führung des neuen CEO vorantreiben werden. Wir sind dankbar für die Jahre der Zusammenarbeit, in denen wir COPAN zu dem gemacht haben, was es heute ist", erklärt Stefania Triva, CEO der COPAN Group. "Wir heißen Fabrizio herzlich und begeistert willkommen und sind davon überzeugt, dass seine weitreichende und umfassende Erfahrung als Führungspersönlichkeit im Gesundheitswesen für COPAN sehr wertvoll sein wird, um unser Engagement auf dem US-amerikanischen Markt fortzusetzen, um unsere Partnerschaft mit Kunden zu stärken und innovative Lösungen im Bereich der Probensammlung und Laborautomatisierung bereitzustellen", schloss Triva.Fabrizio Mazzocchi bringt 30 Jahre weltweite Erfahrung im Gesundheitswesen in diese Position ein. Er verbrachte mehr als 20 Jahre bei Merck KGaA mit zunehmender Führungsverantwortung in den Bereichen Vertrieb, Marketing, medizinische Angelegenheiten und Handel in Europa, Lateinamerika und den USA. Fabrizio Mazzocchi begann seine berufliche Laufbahn in der Forschung und Entwicklung und hat einen Master-Abschluss in Chemie und Pharmazeutische Technologie von der Universität Mailand."Es ist eine Ehre für mich, COPAN Diagnostics beizutreten und Teil von COPAN zu sein. Ich freue mich darauf, ein Team zu leiten, das bestrebt ist, durch kontinuierliche Innovation einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und unser Ziel zu erreichen, Gesundheitsdienstleister dabei zu unterstützen, die beste klinische Entscheidung zum Wohle der Patienten zu treffen", sagte Mazzocchi.Informationen zu COPAN Diagnostics Inc.COPAN Diagnostics gehört zur COPAN Group, einem führenden Hersteller von Probenentnahme- und Transportsystemen und Anbieter vollständiger Laborautomatisierung. COPANs kollaborativer Ansatz für Präanalytik hat zur Entwicklung von FLOQSwabs®, ESwab®, UTM Universal Transport Medium® und Laborautomatisierung einschließlich WASP® und WASPLab® geführt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.copanusa.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/copan-diagnostics-kundigt-fuhrungswechsel-an-301738363.htmlPressekontakt:Amanda Schmidt,Sr. Marketingleiterin,951-813-1484,Amanda.schmidt@copangroup.comOriginal-Content von: COPAN Diagnostics, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168209/5432841