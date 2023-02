Dexlevo, ein auf ästhetische Medizinprodukte spezialisiertes Unternehmen, hat auf dem IMCAS World Congress 2023 in Paris erfolgreich ein Symposium zu seinem exklusiven Produkt "GOURI" durchgeführt. Der IMCAS (International Master Course on Aging Science), der vom 26. bis 28. Januarin Paris (Frankreich) stattfand, ist eine der drei weltweit wichtigsten Gesellschaften für Anti-Aging im Bereich Ästhetik.

GOURI Booth at IMCAS Paris 2023

Mehr als 200 Ärzte und Unternehmen, die den Stand von Dexlevo besuchten, zeigten großes Interesse an GOURI, einem einzigartigen injizierbaren Präparat, das eine grundlegende Lösung für das Anti-Aging bietet.

Das GOURI-Symposium "Universelle Anti-Aging-Behandlung" wurde von dem australischen Dermatologen Dr. Paul Han geleitet, der einen Vortrag hielt und überdies ein neues GOURI-Behandlungsprotokoll vorführte, das in letzter Zeit bei Ärzten an Popularität gewonnen hat, die GOURI anwenden. Dr. Paul Han kommentierte: "Während die Ergebnisse ebenso so ausgezeichnet wie beim vorherigen Protokoll waren, verbessert das neue Protokoll die Erfahrungen der Patienten erheblich und senkt ihre Angst vor Schmerzen, die sie vor der Behandlung haben."

Am 26. Januar fand abends die exklusive Markenveranstaltung Gorgeous GOURI Night von Dexlevo statt.Auf dieser individuellen Veranstaltung konnten Ärzte und Vertriebspartner aus der ganzen Welt, die mit GOURI arbeiten, ihre Erfahrungen und ihr Wissen über das Produkt austauschen. Im Anschluss an die "Gorgeous GOURI Experience"-Sitzung, in der Ärzte ihre Fälle und Behandlungserfahrungen frei vorstellten, hatten die Gäste die Gelegenheit, traditionelle koreanische Musik Gugak - und Kleidung Hanbok - zu erleben.

Der Vertreter von Dexlevo führte aus: "Mit der Gorgeous GOURI Night, einer exklusiven Veranstaltung, bei der es exklusiv um GOURI ging, wollten wir das Produktverständnis verbessern und das Markenbewusstsein fördern. Ärzten bot sie die Möglichkeit, ihr Netzwerk zu erweitern", und fügte hinzu: "Wir wollen die Spitzenqualität von GOURI mit verschiedenen Marketingaktivitäten wie etwa der Organisation von Markenveranstaltungen und Teilnahme an internationalen Anti-Aging-Konferenzen demonstrieren."

GOURI von Dexlevo ist der weltweit erste Kollagenstimulator aus flüssigem Polycaprolacton (PCL), der sich nach der Injektion auf natürliche Weise im Gesicht und um die Augen herum verteilt und die Kollagenproduktion anregt.

