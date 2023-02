Das muss man sich mal vorstellen. Da steckt boersengefluester.de beinahe fünf Monate Arbeit in das Projekt "Eigene Gewinn- und Dividendenschätzungen für 2024" und ist auch punktgenau zum Jahreswechsel fertig mit dieser Mammutaufgabe. Nur kommuniziert haben wir es bislang noch nicht, dass sich damit nun sämtliche KGVs (Kurs-Gewinn-Verhältnis) in den klassischen redaktionellen Beiträgen von boersengefluester.de sowie ... The post Deutschlands größte Gewinnprognose für 2024: 655 Aktien neu bewertet appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...