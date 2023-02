Mit 100 Kilometern (!) an Bohrungen absolviert Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR; OTCQB: GSHRF; FWB: 8X00) auf seinem Moss Lake Projekt im Nordwesten von Ontario, Kanada, derzeit eines der größten Bohrprogramme unter den Junior-Bergbauunternehmen.Das Ziel der umfangreichen Bohrungen in dem mehr als zwei Kilometer langen, parallel verlaufenden Adersystem des Moss Lake Projekts ist die Bestimmung einer neuen 43-101 konformen Ressource mit höherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...