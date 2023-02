Sowohl die europäische als auch die amerikanische Notenbank haben die Zinsen erwartungsgemäß angehoben und den nächsten Zinsschritt angekündigt. Alles im Rahmen der Erwartungen. Das scheint auszureichen, um den Märkten Auftrieb zu geben. Zusätzlich geben die Daten der Einzelunternehmen ein eher gemischtes Bild ab. Welche Branchen positiv, welche negativ überrascht haben und was in der kommenden Woche auf der Agenda steht, erfahren Sie in dieser Ausgabe "Die Woche" mit Johanna Krämer und Viola Grebe.