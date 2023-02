© Foto: picture alliance/Sven Simon/Franz Waelischmiller



Brasilien wird durch steigende Rohstoffpreise und einen besseren Zugang zu Krediten begünstigt. Die Wirtschaft dürfte weiter wachsen. Daraus entstehen Großchancen für Anleger. Elf Tipps!

Neues Programm am Zuckerhut

Der Linkspolitiker Lula wurde zum dritten Mal als brasilianischer Präsident vereidigt. Seine erste Amtshandlung war die Unterzeichnung verschiedener Dekrete: die Wiederaufnahme des Kampfs gegen die Abholzung des Regenwalds, das Verbot des Bergbaus in Umweltschutzgebieten, die Reaktivierung des Amazonas-Fonds und die Unterstützung der ärmsten Familien, um der Ungleichheit im Land entgegenzutreten.

Herausforderung mit Chancen

Die noch junge Gesellschaft, der Altersdurchschnitt beträgt rund 33 Jahre, befindet sich dennoch am Scheidepunkt. Ab 2025 dürften wegen zunehmender Alterung immer weniger der bisherigen Leistungsträger zur Verfügung stehen; eine Lücke, die nur schwer zu schließen sein wird.

Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt andererseits bei nur etwa 7.500 US-Dollar - ein großes Entwicklungspotenzial für die 215 Millionen Einwohner im größten Land Südamerikas. Mit 25 Prozent steht der Agrarbereich für einen großen Anteil der brasilianischen Wertschöpfung. Der Spagat, die Bevölkerung am Boom zu beteiligen, aber dennoch Investorenkapital anzuziehen, könnte nicht größer sein. Neben Small Caps bietet Brasilien wenige, aber dafür bedeutende Großunternehmen.

Big is beautiful

Einer der wichtigsten und gleichzeitig der größte Energiewert Brasiliens ist Petrobras. Der Marktführer im Bereich Öl- und Gasproduktion, -verarbeitung und -vertrieb erwirtschaftet drei Viertel seines Umsatzes in Brasilien. Um diese Rolle zu zementieren, kündigte der neu vereidigte Energieminister an, Petrobras die führende Position im Ausbau des brasilianischen Raffineriesektors zu übergeben.

So soll die hohe Importabhängigkeit reduziert werden. Auch der Ausbau Erneuerbarer Energien soll vorangetrieben werden, Biofuels sind bereits im Markt etabliert. Der Energiewandel und die Kohlenstoffreduzierung sollen mit Erdgas und Biomasse beschleunigt werden. Von dem zu mehr als 50 Prozent in Staatsbesitz befindlichen Konzern sind Stamm- und Vorzugsaktien an der Börse handelbar.

Darüber hinaus bietet Brasilien im Minensektor mit Vale einen der wichtigsten Bergbaukonzerne und führenden Produzenten von Eisenerz. Letzteres liefert mit ca. zwei Drittel den größten Umsatzbeitrag, gefolgt von Industrie- und Edelmetallen sowie Kohle. Wichtigster Kunde für Vale ist China, welches zu mehr als 50 Prozent zum Umsatz beisteuert. Besonders relevant ist die jüngste Pekinger Entscheidung, die strikten COVID-Restriktionen aufzuheben.

Nach Jahren der Zurückhaltung dürfte die wieder anspringende Investitionsaktivität des weltweit größten Stahlkonsumenten auch gut für den Absatz von Vales Hauptexportprodukt sein. Die Preise für Eisenerz haben bereits zum Jahresende mit einem kräftigen Sprung von mehr als 35 Prozent reagiert und zogen Kaufempfehlungen für die Aktie nach sich.

Auch das Segment Industriemetalle, welches ca. 15 Prozent zum Umsatz beisteuert, profitiert von der steigenden Nachfrage nach Kupfer, Kobalt und Nickel aufgrund der Energiewende. Wegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden steht das Unternehmen in der Kritik. Insofern besteht ein gewisser politischer Druck, mehr zu investieren, um das Ansehen in diesen Bereichen zu verbessern.

New Economy pur

MercadoLibre betreibt mit knapp 30.000 Mitarbeitern den führenden Online-Marktplatz in Lateinamerika und erwirtschaftet damit zwei Drittel seiner Umsätze. Das 1999 gegründete und in Argentinien beheimatete Unternehmen bietet auch Finanzdienstleistungen und elektronische Bezahlsysteme an. Mehr als 55 Prozent der Umsätze des NASDAQ-100-Titels entfallen auf Brasilien, gefolgt von Argentinien mit knapp 22 und Mexiko mit 17 Prozent. Die Zahlen für das dritte Quartal zeigen starkes Wachstum.

Den Bereich Fintech nutzten 41,6 Millionen Teilnehmer, was einer Steigerung zum Vorjahr von 32 Prozent entspricht. Im Handel wuchs die Anzahl der Nutzer um 6,7 Prozent auf 42,5 Millionen. Umsatz und Betriebsergebnis legten um 61 bzw. 115 Prozent zu. Mit 650 Millionen potenziellen Nutzern und einer der am schnellsten wachsenden Internetcommunitys bietet Lateinamerika weiteres Wachstumspotenzial ….

Neugierig geworden? Lesen Sie den ganzen Artikel! Holen Sie sich die kostenlose Leseprobe des neuen Smart Investor 02/2023: Schwellenländer - über China, Brasilien, Indonesien & Co.

Autor: Markus Frohmader für den Smart Investor