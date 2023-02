Mainz (ots) -Woche 6/23Mi., 8.2.Bitte geänderten Programmablauf ab 0.40 Uhr beachten:0.40 ZDFzoom (VPS 0.39/HD/UT)Plattform, Lieferdienst und Co.Wie fair ist die neue Arbeitswelt?Film von Arne LorenzDeutschland 20231.10 Tycoons - Die Macht der Milliardäre (VPS 0.40)2.00 Tycoons - Die Macht der Milliardäre (VPS 1.30)2.45 Tycoons - Die Macht der Milliardäre (VPS 2.15)3.35 ZDFzeit (VPS 3.05)Prinz und Rebell - Harry gegen das Königshaus4.20 frontal (VPS 3.50)5.05- hallo deutschland5.30(Die Wiederholung "plan b: Clever gegen Krisen" entfällt.)Woche 7/23So., 12.2.1.15 Inspector BarnabyBitte Ergänzung beachten: OriginaltonFr., 17.2.23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Kultur im KriegWie die Ukraine ihre Identität verteidigtWoche 8/23Mo., 20.2.21.45 heute journalBitte Änderung beachten:Moderation: Dunja HayaliBitte streichen: Christian Sievers(Änderung bitte auch für Di., 21.2. bis So., 26.2.2023 beachten.)Woche 9/23So., 26.2.1.00 Inspector BarnabyBitte Ergänzung beachten: OriginaltonWoche 10/23So., 5.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT)Zu schade für den MüllZweites Leben für GebrauchtesFilm von Laurence BomsDeutschland 2023Mo., 6.3.19.25 WISOBitte Änderung beachten:Moderation: Sarah TackeBitte streichen: Marcus Niehaves(Änderung bitte auch für die Wiederholung am Di., 7.3.2023, 4.30 Uhrbeachten.)Woche 11/23Mo., 13.3.19.25 WISOBitte Änderung beachten:Moderation: Sarah TackeBitte streichen: Marcus Niehaves\u2003Di., 14.3.Bitte Programmänderung und neuen Ausdruck ab 16.00 Uhr beachten:16.00 heute - in Europa16.10 Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT)AusgespieltKorbinian Hofer Joseph HannesschlägerSven Hansen Igor JefticMichael Mohr Max MüllerMiriam Stockl Marisa BurgerMarie Hofer Karin ThalerPolizeidirektor Gert Achtziger Alexander DudaJo Caspar Christian K. Schaefferund andereBuch: Claudia LeinsRegie: Carsten Meyer-Grohbrügge(Erstsendung 19.2.2013)Deutschland 201317.00 heute (HD/UT)17.10 hallo deutschland (HD/UT)17.45 Leute heute (HD/UT)(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen."sportstudio live" um 16.10 Uhr entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5432905