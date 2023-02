DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Februar (6. KW)

=== M O N T A G, 6. Februar 2023 *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember 08:00 DE/Umsatz und Produktion im Dienstleistungssektor November 10:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Pressegespräch zum digitalen Euro mit der stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin Peuker 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK - DE/Kabinettssitzung - US/Präsident Biden stellt Budget für Fiskaljahr 2024 vor D I E N S T A G, 7. Februar 2023 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 1Q (07:15 PK; 10:00 HV) *** 07:00 DE/Teamviewer AG, ausführliches Jahresergebnis (07:45 PK) *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 4Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Jahresergebnis 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2022 *** 09:00 CH/Währungsreserven Januar *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung der Konsumentenumfrage Dezember 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter 0,1-prozentiger Bundesanleihen über 500 Mio Euro mit Laufzeit bis 2026 und über 200 Mio mit Laufzeit bis 2046 *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Telefonkonferenz) *** 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Signa Sports United NV (SSU), Jahresergebnis *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede im Economic Club of Washington *** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Web-Seminar bei Finanzwende e.V. *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/1. Tarifrunde für die westdeutsche Textil- und Bekleidungsbranche - US/Präsident Biden, Rede zur Lage der Nation *** - DE/Ionos Group SE, Ende der Zeichnungsfrist und Bekanntgabe des Ausgabepreises - ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, letzter Handelstag an der Börse Madrid nach der Übernahme durch Siemens Energy AG M I T T W O C H, 8. Februar 2023 *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Vertragserneuerung in der Schaden-Rückversicherung (09:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 4Q 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis 08:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis *** 09:15 DE/Ionos Group SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Vorstellung der SREP-Ergebnisse für 2022 10:30 DE/Wissenschaftlicher Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, PK zu Gutachten "Transformation zu einer klimaneutralen Industrie: Grüne Leitmärkte und Klimaschutzverträge" 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 2,1%-Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 15. November 2029 11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 DE/Deutsche Bank AG, Neujahrsempfang mit Rede von Bundesfinanzminister Lindner *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post AG (bis 9.2.) - DE/Regierungs-PK D O N N E R S T A G, 9. Februar 2023 *** 05:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 4Q (09:30 Webcast) *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 Presse-Telefonkonferenz; 08:30 Analysten-Telefonkonferenz; 10:00 HV) *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Talanx AG, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 4Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis *** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Januar 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:45 DE/Metro AG, Presse-Analystenkonferenz zu Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK (14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren) *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 DE/Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), Jahresauftaktveranstaltung "Energiedialog 2023 - Die Plattform zur Umsetzung der Energiewende" mit Bundeswirtschaftsminister Habeck *** 17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Vortrag zu "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Energiekrise, hohe Inflation und die Zinswende" 22:01 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q 22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q - FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis *** - EU/Sondertagung des Europäischen Rates in Brüssel (bis 10.2.) F R E I T A G, 10. Februar 2023 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Jahresergebnis *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 08:00 GB/BIP Dezember *** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember *** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember 08:00 DE/Inlandstourismus Dezember und Gesamtjahr 2022 09:00 DE/Bundestag, Plenum 09:30 DE/Bundesrat, Plenum 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:05 EU/EZB veröffentlicht Volumen der vorfristigen TLTRO-Rückzahlung *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan - JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q *** - EU/Abschluss Sondertagung des Europäischen Rates in Brüssel (seit 9.2.) - US/US-Präisident Biden trifft Brasiliens Präsident Lula - EU/Ratingüberprüfungen für Baden-Württemberg (S&P); Dänemark (S&P); Deutschland (Moody's); Schweiz (S&P); Ukraine (Moody's) S O N N T A G, 12. Februar 2023 *** - DE/Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses ===

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.