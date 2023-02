Workato erhält bei Gartner Peer Insights und Market Responsiveness mit 450 Veröffentlichungen in den letzten 12 Monaten eine Bewertung von 4,9/5 für seine Customer Experience

Workato, die führende Plattform für Unternehmensautomatisierung und -integration, ist erneut als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Integration Platform as a Service 2023 ausgezeichnet worden. Workato wurde bereits in den vergangenen fünf Jahren, in denen das Unternehmen am Gartner® Magic Quadrant für iPaaS teilgenommen hat, als Leader ausgezeichnet. Der Bericht bewertet insgesamt 16 Software-Anbieter und stuft Workato aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und seiner umfassenden Strategie in den Leaders Quadrant ein. Die Positionierung von Workato im Leaders-Quadranten ist für das Unternehmen eines der besten Rankings, die ein modernes iPaaS bisher erreichen kann.

Über die Plattform von Workato können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse im gesamten Betrieb automatisieren, indem sie ihre Anwendungen, Daten und Erfahrungen integrieren. Die Low-Code- und No-Code-Plattform von Workato bietet höchste Sicherheit und Governance, Skalierbarkeit, Leistung sowie optimale Zugänglichkeit. Sie erleichtert IT- und Business-Teams die Integration ihrer Anwendungen und Automatisierung ihrer Prozesse, indem sie auf Tausende von "Automatisierungsrezepten" zurückgreift, die von der Workato-Community entwickelt wurden. Mit dem demokratischen Ansatz von Workato für die Automatisierung und Integration werden Business Technologists dazu befähigt, die digitale Transformation ihres Unternehmens voranzutreiben.

"Wir haben Workato mit der Ambition gegründet, Integration neu zu denken. Der diesjährige Magic Quadrant für iPaaS unterstreicht einen bedeutenden Wandel in der Zukunft des Marktes und wir fühlen uns geehrt, als Leader anerkannt zu werden", kommentiert Vijay Tella, Mitbegründer und CEO von Workato. "Automatisierung und Integration ist eine der höchsten Prioritäten für die C-Suite, mit einem immer größeren Nachholbedarf für diese Projekte im gesamten Unternehmen. Der Leistungsumfang von Workato, gepaart mit starken Sicherheits- und Governance-Funktionen, ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, komplexe Projekte zu demokratisieren und sowohl IT- als auch Business-Technology-Teams zu befähigen, Geschäftsergebnisse im gesamten Unternehmen zu verbessern. Es ist spannend zu sehen, dass Workato im Gartner Peer Review die höchsten Bewertungen für die Customer Experience erhalten hat, wobei die Benutzerfreundlichkeit und die hohe Qualität des Supports von Workato hervorgehoben werden. Wir sind stolz darauf, dass die Mission und die Umsetzung von Workato uns in den letzten 12 Monaten an die Spitze gebracht haben."

"Durch Workato sind wir in der Lage, die Daten in unserem HCM-System nahtlos mit anderen Anwendungen zu integrieren, um den Einstellungsprozess zu beschleunigen und zu verbessern und damit sicherzustellen, dass unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren jeweiligen Positionen erfolgreich sind", so Arlen Thurber, Senior Business Systems Engineer bei DataStax. "Wir haben 6.500 E-Mails mit einer Zeitersparnis von 99,9 Prozent automatisiert. Workato erleichtert die Integration unserer Personaldaten, so dass wir einen zeitraubenden und unübersichtlichen Prozess automatisieren konnten, ohne unsere hohen Standards für Management und Sicherheit zu gefährden."

Die Gartner Magic Quadrant-Forschungsmethodik bietet eine grafische Wettbewerbspositionierung von vier Arten von Technologieanbietern in schnell wachsenden Märkten: Leaders, Visionaries, Niche Players und Challengers. Laut dem Report 2023 für iPaaS wird Workato im Leader-Quadranten eingestuft, was bedeutet, dass das Unternehmen seine aktuelle Vision von heute gut umgesetzt hat und für morgen gut aufgestellt ist.

Diese Meldung folgt auf ein Jahr voller Meilensteine für das Unternehmen, zu denen die Auszeichnung als CNBC Disruptor, der Start der ersten Automate World Tour und die Veröffentlichung von zwei Branchenberichten, dem Work Automation Index und dem herstellerneutralen State of Business Technology Report, gehören. Neben der Nennung bei Gartner erhielt Workato außerdem eine Auszeichnung in den diesjährigen Deloitte Technology Fast 500 und Forbes Cloud 100 Rankings.

*Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Worldwide, Keith Guttridge, Andrew Comes, Saikat Ray, et al., 24. Januar 2023.

Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stille Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke, und MAGIC QUADRANT ist ein eingetragenes Markenzeichen von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Erlaubnis verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

