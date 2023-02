Die börsengelistete Voquz Labs AG konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 den Auftragseingang um 21,2 Prozent auf 4,95 Mio. Euro (Vorjahr: 4,09 Mio Euro.) steigern. Das Volumen der Recurring-Aufträge erhöhte sich dabei um 54,4 Prozent auf 3,38 Mio. Euro (Vorjahr: 2,19 Mio. Euro) bzw. 68,2 Prozent des Gesamtauftragsvolumens. Der Anteil der produktbezogenen Aufträge (Software-Lizenzen und Wartung) stieg von 70,4 in 2021 auf 79,1 Prozent in 2022. Der Service-Anteil am Gesamtauftragsvolumen betrug 20,9 Prozent (Vorjahr 29,6 Prozent). Der Anteil der Aufträge aus SAP-Lizenzmanagement rund um das Produkt samQ betrug 89,0 Prozent (Vorjahr 86,5 Prozent), wie das Unternehmen mitteilt.

