DJ TAGESVORSCHAU/4. bis 6. Februar (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 5. Februar 2023 - CN/US-Außenminister Blinken zu zweitägigen Gesprächen in Peking - EU/Embargo gegen raffinierte Erdölerzeugnisse aus Russland tritt in Kraft M O N T A G, 6. Februar 2023 *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -5,3% gg Vm 08:00 DE/Umsatz und Produktion im Dienstleistungssektor November 10:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Pressegespräch zum digitalen Euro mit der stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin Peuker 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey, Besuch bei Bayer AG in Berlin im Rahmen des Berliner Wahlkampfs 19:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Antrittsrede als 64. Oldenburger Grünkohlmajestät, Berlin - US/Präsident Biden stellt Budget für Fiskaljahr 2024 vor ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 03, 2023 09:58 ET (14:58 GMT)

