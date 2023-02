Das Uptime Institute, die weltweite Autorität für digitale Infrastruktur, ein Portfoliounternehmen von Dominus Capital L.P., meldete heute, dass es die Übernahme der Academia Group Limited und aller weltweiten Tochtergesellschaften der Unternehmensgruppe, darunter auch CNet Training Ltd., abgeschlossen hat.

CNet Training mit Sitz im englischen Bury Saint Edmunds ist ein preisgekröntes internationales Bildungsunternehmen für technische Inhalte. CNet Training entwickelt und liefert seit 1996 professionelle Schulungsprogramme zu den Themen Netzwerk- und Rechenzentrumsinfrastruktur und hat bereits mehr als 83.000 Rechenzentrumsfachleute aus 45 Ländern geschult.

"Die Rechenzentrumsbranche ist einer der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte. Die anhaltende, außergewöhnliche Expansion der Branche erfordert eine wachsende, vielfältige Belegschaft. Die Branche hat jedoch nach wie vor Mühe, qualifiziertes technisches Personal anzuwerben, auszubilden und zu halten. Diese Übernahme wird unsere Kunden dabei unterstützen, in einem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu arbeiten, indem wir ihnen Zugang zu einer Reihe erstklassiger technischer Schulungsprogramme für Unternehmen gewähren, die sich auf praktische Erfahrungen und spezialisiertes Fachwissen stützen", so Martin V. McCarthy, CEO des Uptime Institute.

CNet Training erweitert die Breite und Tiefe des Schulungsangebots von Uptime in erheblichem Maße und positioniert Uptime als bevorzugten Partner für das Lernen und die berufliche Weiterentwicklung in aller Welt. Das kombinierte Angebot wird Lösungen umfassen, die sich für Fachkräfte im Bereich der digitalen Infrastruktur zu jedem Zeitpunkt ihrer Karriere als wertvoll erweisen. Dies reicht von Schulungen für Berufsanfänger und junge Menschen während ihrer Berufsausbildung bis hin zu postgraduierten Abschlüssen im Fach "Data Center Leadership" für erfahrene Fachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung.

"Wir freuen uns sehr, künftig dem wachsenden Team von Uptime anzugehören. CNet Training ist bereits bisher schnell gewachsen, doch jetzt als Teil von Uptime werden wir durch eine weitere geografische Expansion und neue Serviceangebote über noch wesentlich mehr Möglichkeiten verfügen. Wir freuen uns auf diese nächste Wegstrecke. Ich möchte mich persönlich bei all unseren Kunden, Mitarbeitenden und Investoren bedanken, die uns in den vergangenen 26 Jahren unterstützt haben, in denen wir herausragenden Mehrwert liefern und Innovationen in den Markt für die digitale Infrastruktur einbringen konnten", so Andrew Stevens, CEO von CNet Training.

Das Intelligence-Team des Uptime Institute hat vor Kurzem eine Marktstudie durchgeführt. Sie zeigt, dass die Zahl der Beschäftigten, die weltweit für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren benötigt werden, weiter steigen wird von rund 2,0 Millionen im Jahr 2019 auf knapp 2,3 Millionen im Jahr 2025. Die Branche benötigt eine Vielzahl spezialisierter Arbeitskräfte (der Data Center Career Pathfinder des Uptime Institute, der in Zusammenarbeit mit Google, Meta und Microsoft entwickelt wurde, nennt 230 verschiedene Stellenbezeichnungen), um ihre weitere Expansion zu unterstützen. Gemeinsam werden sich das Uptime Institute und CNet Training gezielt für den künftigen Schulungsbedarf aller derzeitigen und zukünftigen Mitarbeitenden von Rechenzentren auf ihrem Karriereweg rüsten.

Bob Haswell, Gründungsgesellschafter von Dominus Capital, ergänzte hierzu wie folgt: "Diese erste Übernahme durch Uptime unter der Führung von Dominus wird die weltweit unangefochtene Marktführungsposition von Uptime Education im Bereich der Aus- und Weiterbildung für digitale Infrastrukturen weiter stärken. Uptime ist der unumstrittene Weltmarktführer mit ergebnisorientierten Lösungen für Anbieter und Nutzer von Diensten, die über unternehmenskritische Rechenzentren bereitgestellt werden. Bei diesen Rechenzentren handelt es sich um die wahren digitalen Werkstätten und Produktionsstätten der Internet-Wirtschaft. Die ununterbrochene Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und der geschäftliche Mehrwert dieser wichtigen Infrastrukturkomponenten hängen nach wie vor in hohem Maße von der Qualität und den Fertigkeiten des Personals ab, das sie betreibt, sowie vom Know-how, der Ausbildung und der Weiterbildung jedes einzelnen Teammitglieds."

Das Uptime Institute prüft weiterhin potenzielle weitere Übernahmen, um sein Angebot zu erweitern und auch künftig seine Mission zu erfüllen, Eigentümer, Betreiber und Mieter von Rechenzentren dabei zu unterstützen, eine ausfallsichere, hochverfügbare, nachhaltige und sichere digitale Infrastruktur zu gewährleisten.

Über das Uptime Institute

Das Uptime Institute ist die weltweite Autorität für digitale Infrastruktur. Seit über 25 Jahren hat das Unternehmen branchenführende Benchmarks für die Zuverlässigkeit, Resilienz, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren geschaffen und bietet damit Kunden die Gewissheit, dass ihre digitale Infrastruktur unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen auf einem Niveau funktionieren kann, das ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Der so genannte "Tier Standard" von Uptime ist der vertrauenswürdigste, anerkannteste globale Standard der IT-Branche für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren dem Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Mit seinem "Tier Standard" und seinen "Tier Zertifizierungen", mit Management- und Betriebsprüfungen, der Risikobewertung SCIRA-FSI für Institutionen des Finanzsektors, einem breiten Spektrum an zusätzlichen Risiko- und Leistungsbewertungen, Intelligence Research Services und akkreditierten Schulungskursen, die von über 10.000 Rechenzentrumsexperten absolviert wurden, hat Uptime Tausende von Unternehmen in über 100 Ländern dabei unterstützt, kritische IT-Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Ressourcen und die Effizienz unter Kontrolle zu halten.

Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York (USA) und betreibt Niederlassungen in London, São Paulo (Brasilien), Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Saudi-Arabien, Singapur und Taipeh (Taiwan). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uptimeinstitute.com.

Über CNet Training

CNet Training (CNet) bietet seit 1996 technische Schulungsprogramme an. Heute ist CNet weltweit führend in der technischen Aus- und Weiterbildung für die digitale Infrastrukturbranche, wozu Rechenzentren und die Netzwerkinfrastruktur zählen. Das Unternehmen ist der einzige branchenspezifische Schulungsanbieter, der sowohl international anerkannte Qualifikationen als auch Fachzertifizierungen anbietet. Ein wichtiger Teil der Geschichte von CNet Training ist die Entwicklung des höchst renommierten Global Digital Infrastructure Education Framework, das es Fachleuten aus der Branche ermöglicht, technische Schulungen, Qualifikationen und Zertifizierungen zu planen, die den aktuellen individuellen und geschäftlichen Anforderungen entsprechen.

Seit seiner Gründung hat CNet an 218 Standorten in 45 Ländern und in 19 Zeitzonen Schulungen durchgeführt. Mehr als 83.000 Personen aus 153 verschiedenen Ländern haben an technischen Schulungen von CNet Training teilgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cnet-training.com

Über Dominus Capital, L.P.

Dominus Capital mit Sitz in New York ist eine führende mittelständische Private-Equity-Investmentgesellschaft, die sich auf managementgeführte Übernahmen und Wachstumskapitalinvestitionen bei gründergeführten Unternehmen in Familienbesitz in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Leichtindustrie konzentriert. Dominus stützt sich auf die Erfahrung, das Know-how und das Netzwerk seiner Gründer und eines internen Führungsteams. Das Unternehmen arbeitet Hand in Hand mit herausragenden Managementteams, um das ungenutzte Potenzial seiner Portfoliounternehmen zu erschließen. Dominus wurde kürzlich als eine der 50 besten mittelständischen Private-Equity-Gesellschaften ausgezeichnet. Das Unternehmen verfolgt eine langfristige Investitionsstrategie und kann eine konsistente, äußerst erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Erzielung signifikanten Wachstums in seinen Portfoliounternehmen verzeichnen. Die Mitarbeitenden von Dominus haben in mehr als 20 Jahren über 90 Transaktionen durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.dominuscap.com.

