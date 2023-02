Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3903/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Folge S3/103 erscheint wie avisiert später, weil ich ganztätig in einem Fachseminar an der Strombörse EXAA mit dem Titel "Training for energy and environmental markets - Börsehandel an der EXAA" war. Danke an Alex Thuma, Bernhard Pardus und Marie-Sophie Lenz, die unsere Gruppe dann bei einem Strombörsehändlerspiel begleitet hat. Dass ich erst nach der Schlussrunde einspreche, erlaubt mir Bonus-Infos, die unser selbstentwickelter Robot halt so ausspuckt, zu bringen. Da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...